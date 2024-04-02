Казахстан опроверг запуск беспилотников в сторону Татарстана с территории страны

Астана опровергла вылет дронов в Татарстан с территории Казахстана

Последствия атаки беспилотника в Елабуге (Фото: Осторожно Новости / Reuters)

Распространяемая в Telegram-каналах информация, что беспилотники, атаковавшие объекты в Татарстане, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности, заявило Минобороны республики.

Там назвали подобные данные «инсинуациями», которые направлены на дискредитацию Казахстана, призвали не реагировать на слухи и доверять официальным источникам информации.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали Елабугу и Нижнекамск в Татарстане, удар пришелся по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга». По последним данным, пострадали 13 человек. В Нижнекамске беспилотник попытался атаковать НПЗ, дрон был обезврежен.

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