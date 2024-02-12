Росстат впервые оценил чистый миграционный отток из новых регионов

Росстат начал оценивать миграционный обмен между ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями и остальными регионами России. По итогам 11 месяцев 2023 года чистый миграционный отток из новых регионов составил 87,6 тыс. человек

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Росстат начал оценивать миграционный обмен между четырьмя новыми субъектами — Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями — и остальными регионами России. По итогам января—ноября 2023 года чистый миграционный отток (разница между числом выбывших и прибывших) из новых регионов составил 87,6 тыс. человек, следует из материалов статистической службы. Соответственно, аналогичную по модулю величину составил чистый миграционный прирост населения на территории России без учета новых регионов: этот показатель сложился из 3,229 млн прибывших против 3,142 млн выбывших.

Росстат официально не раскрывает статистическую информацию по четырем новым субъектам: вся существующая статистика пока приводится без учета данных по ним. Однако фактически данные по миграции в них появились с начала 2023 года под рубрикой «Общие итоги миграции в пределах России». До этого внутристрановой миграционный прирост/отток обозначался прочерком, так как такая миграция не влияет на совокупную численность населения.

«Действительно, во внутренней миграции показан миграционный прирост населения, чего не должно быть, поскольку внутренняя миграция всегда равна нулю. Единственный вывод, который можно сделать из этих данных, — это прирост в миграционном обмене между территорией России в границах начала 2022 года и четырьмя новыми регионами», — сказал РБК демограф Игорь Ефремов. Эту логику подтвердили источник РБК, близкий к Росстату, а также демограф Алексей Ракша и заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских.

В 2023 году впервые за десятилетия показатель чистой внутренней миграции стал отличаться от нуля, отметила Чудиновских. Росстат получает информацию о мигрантах, прибывших к новому месту жительства или месту пребывания на срок от девяти месяцев и более, из органов МВД, и текущий учет на новых территориях пока не налажен, пояснила она.

«Лица, прибывшие из новых регионов, были учтены в других регионах России, но учесть их выбытие из регионов прежнего проживания оказалось пока технически невозможно. Еще не уточнена численность и состав населения новых территорий; подразделения МВД, отвечающие за регистрационный и миграционный учет, пока не могут осуществлять его в том объеме функций, которые осуществляются в остальных регионах», — сказала Чудиновских. Она выразила надежду, что это временная проблема, которая в перспективе может быть решена.

Чаще всего жители новых регионов выбирают для переезда Краснодарский край и Московскую область, сообщили РБК в Росстате. За январь—ноябрь 2023 года в эти регионы прибыли 14 тыс. и 13,9 тыс. человек соответственно. Самую высокую долю в общем числе прибывших мигранты из новых российских регионов составили в Крыму (14%, или 5,9 тыс. человек) и в Ростовской области (12%, или 12,3 тыс. человек).

Совокупный миграционный прирост в России по итогам 11 месяцев достиг 195 тыс. человек, из них 107,5 тыс. пришлись на международную миграцию (количество прибывших из других стран минус количество выбывших в другие страны), следует из данных статслужбы.

Миграция в реальности и на бумаге

Если экстраполировать приведенные данные на весь год, можно сказать, что зарегистрированная миграционная убыль новых регионов в обмене с Россией за 2023 год составила от 90 тыс. до 100 тыс. человек, считает Ефремов. Впрочем, следует учитывать, что значительная часть миграции не попадает в подобную статистику, предупреждает эксперт.

«Это происходит в случаях, когда люди живут за пределами региона своей «прописки» без регистрации либо получают временные регистрации на срок менее девяти месяцев. Также если прописанные в новых (как и старых) регионах граждане России эмигрировали за рубеж и не снялись с постоянной регистрации, то их миграция не обнаруживается статистикой», — отметил он.

По данным ЦИК, обнародованным в начале февраля 2024 года, в новых субъектах России насчитывается 4,56 млн избирателей. В то же время, по прогнозу МВД, численность населения в указанных регионах по состоянию на 1 января 2024 года предполагалась на уровне 3,23 млн человек.

Учет населения в новых регионах будет содержать погрешности до тех пор, пока там не будет проведена перепись населения, полагает Ефремов.