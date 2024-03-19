В ООН не исключили совершение Израилем военных преступлений в Газе

Комиссар ООН по правам человека допустил, что, вводя ограничения на ввоз гумпомощи, Израиль может использовать голод в качестве метода ведения войны в Газе. В международной организации напомнили, что это военное преступление

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Введенные Израилем ограничения на ввоз и распределение гуманитарной помощи и коммерческих товаров в секторе Газа, а также на перемещения значительной части населения спровоцировали массовый голод в палестинском эксклаве, сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Его заявление опубликовано на официальном сайте управления международной организации.

По словам комиссара ООН, израильская блокада сектора Газа продолжается уже 16 лет, и за это время она серьезно сказалась на правах человека, разрушила экономику палестинского эксклава и сделала его зависимым от иностранной помощи. «Масштабы сохраняющихся ограничений Израиля на ввоз гуманитарной помощи в Газу, а также то, как он продолжает вести боевые действия, могут быть приравнены к использованию голода в качестве метода ведения войны, что является военным преступлением», — заявил Тюрк. Он добавил, что бедственному положению в секторе Газа также поспособствовали масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

Комиссар ООН подчеркнул, что катастрофическая ситуация в Газе вынуждает мирных жителей идти на отчаянные шаги. По его словам, некоторые палестинские семьи отправляют своих детей одних в «опасное путешествие из северной части Газы в южную в отчаянной надежде, что они найдут еду и поддержку среди 1,8 млн человек, уже перемещенных туда». Тюрк предупредил, что время для предотвращения массового голода в Газе на исходе, и призвал международных игроков, обладающих влиянием, убедить Израиль предпринять шаги по снятию препятствий для ввоза и распределения критически необходимой гуманитарной помощи.

«Необходимо полное восстановление базовых услуг населению, включая снабжение продовольствием, водой, электричеством и топливом. И необходимо немедленное прекращение огня, а также безоговорочное освобождение израильских заложников, все еще удерживаемых в Газе», — призвал глава Управления ООН по правам человека.

18 марта ООН опубликовала доклад Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ), в котором говорилось о высоком риске массового голода в секторе Газа — уже к маю он может быть объявлен в его северной части. По данным международной организации, все 2,3 млн жителя эксклава столкнулись с острой нехваткой продовольствия, а почти половина из них — 1,1 млн — испытывает «катастрофическое» отсутствие еды. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, это самый высокий показатель за все время существования ИКФ.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что 100% населения сектора Газа испытывает голод. Американский дипломат возложил вину за бедственное положение дел в палестинском эксклаве на ХАМАС и совершенную им атаку на Израиль 7 октября, подчеркнув, что боевые действия могли закончиться еще несколько месяцев назад, если бы группировка сложила оружие и отпустила заложников. Вместе с тем Блинкен также указал на ответственность Израиля за обеспечение безопасности и доступ мирных жителей к гуманитарной помощи.