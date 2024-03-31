Guardian узнала об идее Израиля о роспуске Ближневосточного агентства ООН

Израиль обвинял БАПОР, которое занимается гуманитарной помощью в секторе Газа, в содействии ХАМАС, в том числе в участии в атаке боевиков на страну 7 октября. БАПОР сообщило, что не участвовало в обсуждении своего будущего

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Израиль предложил ООН распустить Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа (БАПОР) и создать новую структуру, которая будет выполнять его функции, сообщает The Guardian со ссылкой на источники во всемирной организации.

По данным газеты, это инициативу сотрудникам ООН в конце прошлой недели представил начальник израильского Генштаба Герци Халеви. 30 марта предложение направили генсеку организации Антониу Гутерришу.

Израиль выступил за то, чтобы сотрудники БАПОР (не все, 300-400 человек) сначала были бы переведены либо в другое агентство ООН, такое как Всемирная продовольственная программа, либо в новую организацию, специально созданную для распределения продовольственной помощи в Газе. Позднее мог бы быть осуществлен перевод других сотрудников БАПОР и передача активов агентства.

Guardian пишет, что к началу войны в регионе работали 13 тыс. сотрудников БАПОР, сейчас свою работу выполняют 3 тыс., другие находятся на Западном берегу реки Иордан и в иных частях Ближнего Востока. Помимо распределения продовольствия, агентство предоставляет образовательные и медицинские услуги, является крупным работодателем в секторе Газа.

«Если мы допустим [роспуск], это приведет к тому, что нами будут полностью управлять непосредственно израильтяне, а ООН будет напрямую замешана в подрыве БАПОР, которое является не только крупнейшим поставщиком помощи, но и крупнейшим бастионом антиэкстремизма в Газе», — сказал один из неназванных чиновников ООН.

БАПОР сообщило, что не участвовало в каких-либо переговорах о своем будущем существовании. Там также отметили, что предлагаемое сокращение числа сотрудников негативно повлияет на оказание помощи в секторе Газа, когда потребность в ней так велика.

Израиль обвинял БАПОР в причастности к атаке ХАМАС на страну: в частности, министр обороны Йоав Галант говорил, что в нападении палестинской группировки 7 октября участвовали не менее дюжины сотрудников агентства. 11% сотрудников БАПОР, полагает Израиль, связаны с ХАМАС. На этом фоне несколько стран — США, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия и т. д. — решили на время прекратить оказывать финансовую помощь БАПОР.

Глава агентства Филипп Лаззарини назвал эти действия шокирующим и указал, что они ставят под угрозу гуманитарную работу агентства во всем регионе. Он также счел «крайне безответственным» решением применять санкции ко всей организации из-за обвинений в преступных действиях против некоторых лиц.

В феврале израильская армия заявила, что обнаружила дата-центр ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе. Агентство сообщило, что узнало об этом из СМИ и уточнило, что покинуло свою штаб-квартиру еще 12 октября, после чего комплекс не использовался организацией.