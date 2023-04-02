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Маск назвал «пропаганду» The New York Times нечитаемой

Маск назвал «пропаганду» The New York Times нечитаемой и сравнил ленту издания с диареей
Фото: Wang Ying / XinHua / Global Look Press
Фото: Wang Ying / XinHua / Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что материалы газеты The New York Times являются пропагандой и призвал редакцию публиковать только лучшие статьи.

«Настоящая трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна. <...> Кроме того, их лента — это твиттер-аналог диареи. Это нечитабельно. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи», — написал Маск в Twitter.

The New York Times — ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 1851 года. Ее сайт считается одним из самых популярных новостных порталов в мире — его посещают около 30 млн человек ежемесячно. Газета также является третьей по тиражу в США (после USA Today и The Wall Street Journal) и 40-й — в мире.

Это не первый раз, когда Маск обрушивается с критикой на NYT. В октябре прошлого года он заявил, что газета стала «хаотичным актором» в геополитике, чьи сообщения могут вызвать масштабные проблемы. Тогда же он репостнул на свою страницу статью Daily Wire, в которой издание обвинило NYT в восхвалении Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и сестры Ким Чен Ына.

Так Маск ответил на статью NYT, в которой газета обвинила бизнесмена в чрезмерном вмешательстве в глобальную политику, в том числе из-за высказываний Маска по поводу возможного разрешения конфликта на Украине и «тесных» связей с Китаем.

В последний раз NYT публиковал статью про бизнесмена в конце марта — тогда издание со ссылкой на электронное письмо сотрудникам Twitter сообщало, что Маск оценивает компанию в $20 млрд, тогда как еще в октябре приобрел ее за $44 млрд.

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