Маск назвал «пропаганду» The New York Times нечитаемой

Фото: Wang Ying / XinHua / Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что материалы газеты The New York Times являются пропагандой и призвал редакцию публиковать только лучшие статьи.

«Настоящая трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна. <...> Кроме того, их лента — это твиттер-аналог диареи. Это нечитабельно. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи», — написал Маск в Twitter.

The New York Times — ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 1851 года. Ее сайт считается одним из самых популярных новостных порталов в мире — его посещают около 30 млн человек ежемесячно. Газета также является третьей по тиражу в США (после USA Today и The Wall Street Journal) и 40-й — в мире.