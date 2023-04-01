Суд в США предписал Маску удалить твит с «угрозами» членам профсоюза

В 2018 году бизнесмен написал в Twitter, что сотрудники Tesla потеряют опционы на акции, если вступят в профсоюз. Суд счел твит «незаконной угрозой» и нарушением закона о труде и предписал бизнесмену удалить его

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Апелляционный суд США в Новом Орлеане постановил, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск нарушил федеральный закон о труде, написав в Twitter о том, что сотрудники Tesla потеряют опционы на акции, если вступят в профсоюз. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Reuters.

Речь идет о твите 2018 года, где бизнесмен написал следующее: «Ничто не мешает команде Tesla на нашем автомобильном заводе голосовать в профсоюзе. Могли бы сделать это хоть завтра, если бы захотели. Но зачем платить профсоюзные взносы и даром отказываться от опционов на акции?»

Суд посчитал, что твит Маска представляет собой «незаконную угрозу», которая могла воспрепятствовать гражданам объединяться в профсоюзы. Бизнесмену предписано удалить твит.

Reuters отмечает, что в ходе заседания защита Маска утверждала, что твит бизнесмена не был угрозой, а просто отражал тот факт, что профсоюзы других автомобильных компаний не получают опционы на акции.

Ранее Bloomberg сообщал, что в рамках того же разбирательства суд признал незаконным увольнение активиста профсоюза «Справедливое будущее в Tesla» Ричарда Ортиса в октябре 2017 года. Тогда его обвинили в том, что он якобы публиковал в соцсетях скриншоты профилей сотрудников на внутренней платформе Tesla. Увольнение было признано нарушением действующего трудового законодательства, а Tesla обязали восстановить Ортиса на работе с выплатой всех недополученных в связи с увольнением средств.