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Reutrers сообщил о повышенной активности на главном ядерном объекте КНДР

Reutrers: на главном ядерном объекте КНДР наблюдается повышенная активность
Агентство, ссылаясь на спутниковые снимки, отмечает повышенную активность на ядерном полигоне КНДР в Йонбёне, что может свидетельствовать о подготовке ввода в строй экспериментального ядерного реактора
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС

На главном ядерном объекте Северной Кореи в Йонбёне наблюдается повышенная активность, что может свидетельствовать о завершении строительства и ввода в эксплуатацию экспериментального легководного реактора (ELWR), пишет Reuters со ссылкой на спутниковые данные Вашингтонского аналитического центра.

Изображения показали, что реактор мощностью 5 МВт в Йонбёне продолжает работать и уже началось строительство вспомогательного здания вокруг ELWR. Кроме того, на снимках были обнаружены сбросы воды, которые могут быть связаны с проверкой системы охлаждения разработки, отмечают аналитики.

Помимо этого, новое строительство началось вокруг завода по обогащению урана в той же зоне. Reuters отмечает, что расширение завода, вероятно, отражает недавнюю директиву Ким Чен Ына об увеличении производства расщепляющихся материалов в стране для расширения ее ядерного арсенала.

Северокорейский ELWR — экспериментальный легководный реактор, строительство которого началось в Йонбёне в 2020 году. К легководным реакторам относят ядерные реакторы, в которых для замедления нейтронов используется обычная вода (H2O), а не тяжелая вода (D2O), где оба атома водорода заменены на атомы дейтерия.

Ядерная программа КНДР уходит корнями в 1960-е года, когда страна заключила договоры о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии с СССР. Тогда же Пхеньян начал строительство исследовательского центра в Йонбёне, где в 1965 году был установлен советский реактор ИРТ-2000 мощностью 2 МВт. В апреле 1985 года КНДР подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако уже в 2003 году страна вышла из договора, а в 2006 году провела первые успешные ядерные испытания.

На фоне проходящих в Южной Корее совместных с США военных учений, Ким Чен Ын призвал еверокорейских военных быть готовыми к ответному применению ядерного оружия в любое время. 28 марта он приказал увеличить производство материалов для ядерного оружия. Лидер Северной Кореи тогда подчеркнул, что развитие ядерного потенциала нужно для защиты суверенитета страны.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
КНДР ядерное оружие ядерный реактор спутниковые снимки США
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