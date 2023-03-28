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Ким Чен Ын приказал увеличить производство материалов для ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство материалов для ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов для наращивания ядерного потенциала страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Для полного выполнения плана ЦК [Трудовой партии Кореи] по увеличению количества ядерного оружия необходимо на перспективу расширить производство оружейных ядерных материалов и дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер Северной Кореи также подчеркнул, что развитие ядерного потенциала нужно для защиты суверенитета страны.

В рамках учений 21-23 марта Северная Корея провела испытания «ядерного беспилотного катера подводного нападения «Хэир», которое может вызвать цунами. «Миссия оружия — секретно подплыть под водой к оперативной акватории, произвести сверхмощное радиоактивное цунами подводным взрывом, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и ведущий оперативный порт противника», — объясняло государственное радио «Голос Кореи».

В ходе учений, которые проходили 18 и 19 марта, северокорейские военные отрабатывали управление системой командования ядерным ударом, порядок действий и методы ведения боя для немедленного перехода на ядерную атаку. Также была запущена баллистическая ракета, имитировавшая тактический ядерный удар.

Ким Чен Ын по итогам учений заявил, что военным нужно быть готовым к «незамедлительной, подавляющей и активной ядерной ответной готовности в любое время».

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Северная Корея КНДР Ким Чен Ын ядерное оружие
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