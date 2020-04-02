Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

С сентября 2019-го по март текущего года США сократили их количество лишь на три единицы, в то время как Россия ликвидировала 100 боеголовок

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За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США. Москва с сентября прошлого года сократила 100 штук в свое арсенале, а Вашингтон — только три. Об этом свидетельствуют данные американского Госдепартамента.

Согласно опубликованной на сайте ведомства справке о сокращении двумя странами своих ядерных арсеналов по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), по состоянию на 1 марта Россия располагает 485 (в сентябре было 513) развернутыми носителями ядерных вооружений — межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжелыми бомбардировщиками (ТБ), баллистическими ракетами на подлодках (БРПЛ), в то время как у США таких насчитывается 655 (668).

При этом у России на этих носителях находилось 1326 боеголовок (в сентябре прошлого года — 1426), а у США — 1373 (1376).

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации.