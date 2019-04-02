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Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
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Президент Алжира покинул пост после массовых протестов
Абдель Азиз Бутефлика занимал пост 20 лет, с 1999 года. После решения пойти на пятый срок он потерял поддержку населения и армии
Абдель Азиз Бутефлика (Фото: Billal Bensalem /Zuma / ТАСС)

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters.

В начале марта Бутефлика, занимающий свой пост с 1999 года, в пятый раз подал заявку на участие в выборах. Это вызвало массовые протесты в стране. Накануне администрация президента страны сообщила, что Бутефлика решил уйти со своего поста до окончания срока полномочий.

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Чем опасны для России протесты в Алжире

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Алжир, Абдельазиз Бутефлика
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