Президент Алжира покинул пост после массовых протестов

Абдель Азиз Бутефлика занимал пост 20 лет, с 1999 года. После решения пойти на пятый срок он потерял поддержку населения и армии

Абдель Азиз Бутефлика (Фото: Billal Bensalem /Zuma / ТАСС)

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters.

В начале марта Бутефлика, занимающий свой пост с 1999 года, в пятый раз подал заявку на участие в выборах. Это вызвало массовые протесты в стране. Накануне администрация президента страны сообщила, что Бутефлика решил уйти со своего поста до окончания срока полномочий.

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