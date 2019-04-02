Президент Алжира решил уйти с поста до окончания срока полномочий

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика принял решение уйти со своего поста до окончания срока полномочий. Об этом сообщает Algeria Press Service со ссылкой на администрацию главы государства.

«Абдельазиз Бутефлика уйдет в отставку до 28 апреля, когда истекает его президентский мандат», — говорится в сообщении.

При этом в администрации отметили, что до своего ухода президент примет ряд важных решений, которые обеспечат непрерывность функционирования государственных институтов власти во время переходного периода.

11 марта Абдельазиз Бутефлика, который возглавляет Алжир с 1999 года, в обращении к нации объявил, что не будет участвовать в планировавшихся 18 апреля выборах. Также он объявил о переносе даты президентских выборов и об отставке правительства. Такие решения им были приняты на фоне массовых протестов в стране.