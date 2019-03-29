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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
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Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире
Участники протеста требуют отставки 82-летнего президента страны. У власти в Алжире он находится уже 20 лет. Ранее уйти в отставку Абдельазиза Бутефлику призвал начальник генштаба Вооруженных сил республики
Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа. Об этом с места событий сообщает корреспондент Reuters. В демонстрации, как рассказали агентству сотрудники правоохранительных органов, принимает участие примерно 1 млн человек. Этот митинг местные власти уже назвали самым массовым с начала серии протестных акции в Алжире шесть недель назад.

Огонь резиновыми пулями по демонстрантам полиция, по словам одного из очевидцев Reuters, открыла после того, как молодые люди начали бросать в сотрудников правопорядка камни.

Протестующие, как указывает Al-Jazeera, выступают за уход Бутефлики со своего поста. Покинуть должность президента его три дня назад, 27 марта, уже призвал один из его приближенных — председатель партии «Национальное демократическое собрание» (RND) Ахмед Уяхья. До этого за отставку Бутефлики выступал начальник генерального штаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах. Он в том числе предложил запустить процесс по ст. 102 местной Конституции, согласно которой глава государства может лишиться полномочий в случае неспособности исполнять свои обязанности из-за состояния здоровья. Бутефлику редко видели на публике, после того как в 2013 году он перенес инсульт, указывает Al-Jazeera.

Политика
Президента Алжира оставили правящие силы

Протестные демонстрации против действующего главы государства, как указывает телеканал, проводятся в Алжире с 22 февраля. В основном они носили мирный характер. Их участники утверждают, что хотят свергнуть всю политическую верхушку в государстве и заменить ее новым поколением лидеров, способных модернизировать зависящий от нефти Алжир.

Политический кризис в стране Al-Jazeera и Reuters называют самым крупным за все 20 лет президентства Бутефлики. Алжир он возглавил в 1999 году.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Алжир, массовые протесты
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