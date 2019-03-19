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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,88%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Отказавшийся идти на пятый срок президент Алжира передал послание Путину

Вице-премьер Алжира, министр иностранных дел Рамтан Ламамра на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что привез в Москву письменное послание президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«Я с удовольствием принял приглашение своего друга Сергея Лаврова посетить Москву и также воспользовался случаем, чтобы привезти в Россию письменное послание президента Алжирской Республики», — отметил Ламамра.

Он уточнил, что передал послание российскому президенту через Лаврова, так как Путин в настоящее время отсутствует в Москве.

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Также алжирский министр выразил удовлетворение состоянием отношений между Москвой и Алжиром. «Алжир и Российская Федерация являются друзьями. Мы руководствуемся одинаковыми принципами, которые заключаются в уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости государств, невмешательстве во внутренние дела», — заключил он.

Бутефлика, возглавляющий Алжир с 1999 года, 11 марта в обращении к нации объявил, что не будет участвовать в планировавшихся 18 апреля выборах. Также он объявил о переносе даты президентских выборов и об отставке правительства. Такие решения им были приняты на фоне массовых протестов в стране.

Теги: Алжир, Владимир Путин, Абдельазиз Бутефлика, Сергей Лавров, послание
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