Отказавшийся идти на пятый срок президент Алжира передал послание Путину

Отказавшийся идти на пятый срок президент Алжира передал послание Путину

Вице-премьер Алжира, министр иностранных дел Рамтан Ламамра на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что привез в Москву письменное послание президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«Я с удовольствием принял приглашение своего друга Сергея Лаврова посетить Москву и также воспользовался случаем, чтобы привезти в Россию письменное послание президента Алжирской Республики», — отметил Ламамра.

Он уточнил, что передал послание российскому президенту через Лаврова, так как Путин в настоящее время отсутствует в Москве.

Также алжирский министр выразил удовлетворение состоянием отношений между Москвой и Алжиром. «Алжир и Российская Федерация являются друзьями. Мы руководствуемся одинаковыми принципами, которые заключаются в уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости государств, невмешательстве во внутренние дела», — заключил он.