Ким Чен Ын побывал на концерте южнокорейских музыкантов в Пхеньяне
Политика, 01:14
0
Ким Чен Ын побывал на концерте южнокорейских музыкантов в Пхеньяне
В Пхеньяне впервые с 2005 года прошел концерт южнокорейских артистов. На гастроли приехали более 160 музыкантов и артистов. Мероприятие, собравшее 1500 зарителей, посетил лидер КНДР Ким Чен Ын с женой и сестрой.
Более 160 южнокорейских артистов дали концерт в Большом Театре в столице КНДР Пхеньяне, сообщает агентство Yonhap.
Концерт посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, его сестра и жена, а также председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.
В зале, рассчитанном на 1500 мест, был полный аншлаг. Среди артистов, которые прилетели в Пхеньян двумя чартерными рейсами, были популярные исполнители разных жанров, включая поп-исполнителей.