Перед переговорами с США Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином

Лидеры Северной Кореи и Китая заявили о готовности поддерживать дружбу между странами. При этом Ким Чен Ын предложил Си Цзиньпину совместно защищать диалог о денуклеаризации полуострова

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин (Фото: Ju Peng / Xinhua via AP)

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время своей поездки в Китай, длившейся с 25 по 28 марта, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.​

Визит северокорейского лидера был связан с переизбранием Си Цзиньпина председатель КНР и был направлен на развитие отношений Китая и Северной Кореи. Лидеры государств при этом обсудили ситуацию в мире и на Корейском полуострове.

Они констатировали улучшение ситуации в регионе и заявили о приверженности идее денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын отметил, что намеревается изменить отношения с Южной Корее в сторону воссоединения и кооперации. Также он сообщил о желании провести саммит с США.

КНДР хотела бы укрепить «стратегические связи» с Китаем, чтобы совместно защищать тренд на диалог и стабильность на полуострове, добавил Ким Чен Ын.

Оба лидера договорились сохранять дружеские отношения между государствами. «Независимо от того, как изменится ситуация в мире или регионе, мы будем твердо придерживаться глобальной тенденции развитии отношений Китая и КНДР, укреплять наши стратегические связи, расширять наше сотрудничество», — отметил китайский лидер.

О приезде Кем Чен Ына в Пекин стало известно заранее, хотя официально об этом не объявлялось. Северокорейский лидер не покидал территорию КНДР с 2011 года.