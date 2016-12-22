Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,64 57,06 EUR Нал. 71,07 70,33 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7120,00 +150,20 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Глава МИД Японии заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Лента новостей
Арест братьев Магомедовых. Онлайн-трансляция 14:57, Бизнес Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:50, РБК и Билайн Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем 14:38, Общество В МИДе осудили применение силы против гражданских в секторе Газа 14:37, Политика На владельцев «Суммы» завели дело о создании преступного сообщества 14:27, Общество Глава МИД Японии заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию 14:16, Политика Саудовские ПВО сбили выпущенную с территории Йемена баллистическую ракету 14:16, Политика Гарри Каспаров призвал к политическому бойкоту ЧМ-2018 13:52, Спорт На красной ветке метро произошел сбой в движении поездов 13:49, Общество Доходы Гройсмана за 2017 год превысили президентские на 1,8 млн руб. 13:46, Экономика Суд арестовал инспектора Госстройнадзора по делу о пожаре в Кемерово 13:25, Общество Пять пассажиров из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации 13:19, Бизнес МВД попросит арестовать братьев Магомедовых 13:01, Общество Захарова анонсировала высылку 50 британских дипломатов из России 12:57, Политика Тест: какие технологии в медиа будут работать в 2018 году 12:51, РБК и Билайн Жертвой ДТП с автобусом в Баварии стал один человек и не менее 17 ранены 12:46, Общество Россия пригрозила Лондону ответными мерами на досмотр лайнера «Аэрофлота» 12:31, Политика Порошенко назвал сторонников «Северного потока-2» сообщниками России 12:28, Политика В Дагестане задержали напавшего с ножом на врача мужчину 12:13, Общество Инстаграм недели: мультяшные облака над Нью-Йорком 12:01, Стиль 10 модных брендов, которые писатели упоминали в своих произведениях 12:00, Стиль Востриков приехал на встречу с председателем СКР Бастрыкиным 11:56, Общество В Мурманске взрыв повредил несколько автомобилей 11:52, Общество Двое военных погибли и трое ранены при взрыве в Афганистане 11:40, Политика В базу сайта «Миротворец» попала глава ЦИК Элла Памфилова 11:25, Политика СМИ узнали о переходе тренера биатлонной сборной России в команду Австрии 11:22, Спорт Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 11:04, РБК и Билайн В Москве у безработного угнали автомобиль Toyota стоимостью 5 млн руб. 11:04, Общество
Глава МИД Японии заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Политика, 14:16
0
Глава МИД Японии заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Северная Корея ведет подготовку к новому ядерному испытанию. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает агентство Kyodo.

«КНДР вывозит грунт из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию», — заявил Коно. По его словам, такой вывод в японском МИДе сделали после изучения изображений, сделанных американским спутником.

Коно подчеркнул, что в связи с этим у Токио нет необходимости торопиться с проведением встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Я не против, если [мы] вообще ничего делать не будем [в этом направлении]. Торопиться нужды абсолютно нет», — сказал министр.

Войска «великого наследника»: что известно об армии КНДР Еще 9 фото
Фотогалерея

В начале марта Ким Чен Ын на встрече с представителями Южной Кореи поднял тему отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда же КНДР выразила готовность провести переговоры с США по денуклеаризации и улучшении двусторонних отношений. Как заявлял советник президента Южной Кореи Чон Ый Ён, Пхеньян не видит необходимости в сохранении ядерного оружия, если КНДР перестанут угрожать и она получит гарантии безопасности.

Президент США Дональд Трамп 31 марта заявил, что доверяет обещаниям Северной Кореи отказаться от новых ядерных испытаний. По его словам, такая сделка с КНДР может стать «выгодной для всего мира». Последние ракетные испытания КНДР состоялись 28 ноября 2017 года.

Теги: Япония , КНДР , ядерные испытания
Главное
На владельцев «Суммы» завели дело о создании преступного сообщества Общество
Материалы по теме
СМИ узнали о «секретном канале связи» между США и КНДР Политика
NYT узнала о роли ЦРУ в налаживании контактов Трампа с КНДР Политика
США заблокировали в СБ ООН российско-китайский проект заявления по КНДР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.