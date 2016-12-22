Глава МИД Японии заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Северная Корея ведет подготовку к новому ядерному испытанию. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает агентство Kyodo.

«КНДР вывозит грунт из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию», — заявил Коно. По его словам, такой вывод в японском МИДе сделали после изучения изображений, сделанных американским спутником.

Коно подчеркнул, что в связи с этим у Токио нет необходимости торопиться с проведением встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Я не против, если [мы] вообще ничего делать не будем [в этом направлении]. Торопиться нужды абсолютно нет», — сказал министр.

В начале марта Ким Чен Ын на встрече с представителями Южной Кореи поднял тему отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда же КНДР выразила готовность провести переговоры с США по денуклеаризации и улучшении двусторонних отношений. Как заявлял советник президента Южной Кореи Чон Ый Ён, Пхеньян не видит необходимости в сохранении ядерного оружия, если КНДР перестанут угрожать и она получит гарантии безопасности.

Президент США Дональд Трамп 31 марта заявил, что доверяет обещаниям Северной Кореи отказаться от новых ядерных испытаний. По его словам, такая сделка с КНДР может стать «выгодной для всего мира». Последние ракетные испытания КНДР состоялись 28 ноября 2017 года.