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КНДР и Южная Корея определились с датой совместного саммита
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КНДР и Южная Корея определились с датой совместного саммита
Политика, 09:37
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КНДР и Южная Корея определились с датой совместного саммита

КНДР и Южная Корея определились с датой совместного саммита. Он пройдет 27 апреля. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на совместное заявление, обнародованное по итогам переговоров высокопоставленных официальных лиц.

Эта встреча станет первой за более чем десять лет. Межкорейский саммит пройдет в деревне Панмунджон, расположенной на границе между странами.

О том, что представители сторон встретятся 29 марта, стало известно на прошлой неделе. Принципиальная договоренность о проведении саммита была достигнута в начале марта, во время визита делегации Южной Кореи к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Это были первые прямые переговоры с представителями Юга с момента его прихода к власти в 2011 году.

Теги: КНДР , Ким Чен Ын , Северная Корея , Южная Корея
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