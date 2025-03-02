 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи Украине

Глава Минторга США Латник: Зеленский не получит денег, пока он не за мир
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Министр торговли Латник также назвал «нелепыми» и «неразумными» требования Зеленского предоставить гарантии безопасности — пока идет конфликт, их не будет, сказал он
Говард Лютник
Говард Лютник (Фото: Al Drago / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Украина не получит денег, пока ее президент Владимир Зеленский не будет хотеть мира, заявил министр торговли США Говард Латник Fox News.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: «Мы не дадим вам денег, если вы здесь не ради мира», — сказал он.

Латник также добавил, что Украина не получит гарантий безопасности от Запада, пока длится ее конфликт с Россией. По его словам, «требования [Зеленского] были нелепы» и неразумны. Президент США Дональд Трамп хочет мира, а Зеленский не показал этого, добавил Латник.

Уолтц сравнил Зеленского с «бывшей девушкой», спорящей обо всем
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 г.

О споре Зеленского и Трампа насчет мирного урегулирования, который произошел 28 февраля во время визита украинского лидера в США и привел к срыву подписания соглашения по полезным ископаемым и тому, что Трамп потребовал, чтобы Зеленский покинул Белый дом, высказались сегодня еще несколько высокопоставленных американских чиновников.

Глава Минфина Скотт Бессент, вместе с Латником работавший над соглашением, заявил, что, по задумке Трампа, сделка должна была «сплотить американский и украинский народы и показать, что между ними нет разногласий». Однако Зеленский своим поведением «взорвал» соглашение.

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что после событий на встрече США хотят видеть лидером Украины человека, «который сможет вести с нами дела», «договориться с русскими и положить конец этой войне». Если у Зеленского нет цели прекратить боевые действия, то «возникнет серьезная проблема», сказал он.

Зеленский, комментируя ситуацию 28 февраля, признал, что это было «нехорошо», но на вопрос о возможности принести свои извинения не дал прямого ответа.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Почти половина американцев сочли, что Трамп перешел на сторону России
Политика
Уолтц рассказал о совете команды Трампа прекратить переговоры с Зеленским
Политика
Финский президент увидел в ресурсной сделке США и Украины путь к миру
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» и потеряло ТюкавинаСпорт, 21:35
Стармер заявил, что Россия не может диктовать условия мира на УкраинеПолитика, 21:24
Дегтярев назвал неоценимым вклад Сайтиева в развитие спортаСпорт, 21:08
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 20:45
Пушилин сообщил о боях в Константинополе в ДНРПолитика, 20:44
Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи УкраинеПолитика, 20:40
Британия выделит Украине £1,6 млрд на покупку 5 тыс. ракет ПВОПолитика, 20:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар СайтиевСпорт, 20:14
Почти половина американцев сочли, что Трамп перешел на сторону РоссииПолитика, 20:13
Бессент объяснил, что США хотели показать России сделкой с УкраинойПолитика, 20:07
Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выросло до четырехОбщество, 20:03
Чего Россия стала больше поставлять в Китай, а чего — меньше. ИнфографикаЭкономика, 20:00
Клуб Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 19:57
Египет передал России фигуранта дела о похищении человека в ДагестанеОбщество, 19:54