Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи Украине

Глава Минторга США Латник: Зеленский не получит денег, пока он не за мир

Министр торговли Латник также назвал «нелепыми» и «неразумными» требования Зеленского предоставить гарантии безопасности — пока идет конфликт, их не будет, сказал он

Говард Лютник (Фото: Al Drago / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Украина не получит денег, пока ее президент Владимир Зеленский не будет хотеть мира, заявил министр торговли США Говард Латник Fox News.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: «Мы не дадим вам денег, если вы здесь не ради мира», — сказал он.

Латник также добавил, что Украина не получит гарантий безопасности от Запада, пока длится ее конфликт с Россией. По его словам, «требования [Зеленского] были нелепы» и неразумны. Президент США Дональд Трамп хочет мира, а Зеленский не показал этого, добавил Латник.

О споре Зеленского и Трампа насчет мирного урегулирования, который произошел 28 февраля во время визита украинского лидера в США и привел к срыву подписания соглашения по полезным ископаемым и тому, что Трамп потребовал, чтобы Зеленский покинул Белый дом, высказались сегодня еще несколько высокопоставленных американских чиновников.

Глава Минфина Скотт Бессент, вместе с Латником работавший над соглашением, заявил, что, по задумке Трампа, сделка должна была «сплотить американский и украинский народы и показать, что между ними нет разногласий». Однако Зеленский своим поведением «взорвал» соглашение.

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что после событий на встрече США хотят видеть лидером Украины человека, «который сможет вести с нами дела», «договориться с русскими и положить конец этой войне». Если у Зеленского нет цели прекратить боевые действия, то «возникнет серьезная проблема», сказал он.

Зеленский, комментируя ситуацию 28 февраля, признал, что это было «нехорошо», но на вопрос о возможности принести свои извинения не дал прямого ответа.