Бессент объяснил, что США хотели показать России сделкой с Украиной
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в Вашингтоне нужно было просто подписать соглашение по полезным ископаемым, но он все разрушил, заявил министр финансов США Скотт Бессент CBS News.
По его словам, соглашение с Украиной (Бессент подчеркнул, что это экономическое соглашение, а не просто ресурсное) должно было «сплотить американский и украинский народы и показать, что между ними нет разногласий». Идея президента США Дональда Трампа была в том, что это увидят и власти России. Также министр подчеркнул, что «непременным условием экономического соглашения является то, что украинское руководство хочет мирного соглашения».
«Все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, — это прийти и подписать это экономическое соглашение, снова показав, что между украинским и американским народами нет разногласий, но он решил взорвать это», — сказал министр.
Бессент привез драфт соглашения в Киев 12 февраля, источники The Economist называли условия этого соглашения «плохими», в итоге они были пересмотрены. Согласно последним публичным заявлениям обеих сторон, сделка включала создание «инвестиционного фонда восстановления Украины», в который бы поступало 50% ее доходов от ренты или лицензий на полезные ископаемые и от дивидендов с объектов инфраструктуры, используемых для транспортировки или добычи ресурсов.
Министр говорил, что соглашение не предполагало получение США права собственности на физические объекты и обременение Украины большим долгом. Создаваемый фонд был бы ориентирован «на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут обладать экономическими правами и правами управления этими будущими инвестициями».
После ссоры Зеленского и Трампа 28 февраля в Белом доме, по словам Бессента, сделка не обсуждается.
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