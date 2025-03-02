Бессент: Зеленский должен быть подписать ресурсную сделку, а не «взрывать» ее

Соглашение по полезным ископаемым показало бы единство американского и украинского народов России, сообщил глава Минфина США. Но Зеленский, вместо того чтобы подписать документ, «взорвал» договоренности в ходе перепалки с Трампом

Скотт Бессент (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в Вашингтоне нужно было просто подписать соглашение по полезным ископаемым, но он все разрушил, заявил министр финансов США Скотт Бессент CBS News.

По его словам, соглашение с Украиной (Бессент подчеркнул, что это экономическое соглашение, а не просто ресурсное) должно было «сплотить американский и украинский народы и показать, что между ними нет разногласий». Идея президента США Дональда Трампа была в том, что это увидят и власти России. Также министр подчеркнул, что «непременным условием экономического соглашения является то, что украинское руководство хочет мирного соглашения».

«Все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, — это прийти и подписать это экономическое соглашение, снова показав, что между украинским и американским народами нет разногласий, но он решил взорвать это», — сказал министр.

Бессент привез драфт соглашения в Киев 12 февраля, источники The Economist называли условия этого соглашения «плохими», в итоге они были пересмотрены. Согласно последним публичным заявлениям обеих сторон, сделка включала создание «инвестиционного фонда восстановления Украины», в который бы поступало 50% ее доходов от ренты или лицензий на полезные ископаемые и от дивидендов с объектов инфраструктуры, используемых для транспортировки или добычи ресурсов.

Министр говорил, что соглашение не предполагало получение США права собственности на физические объекты и обременение Украины большим долгом. Создаваемый фонд был бы ориентирован «на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут обладать экономическими правами и правами управления этими будущими инвестициями».

После ссоры Зеленского и Трампа 28 февраля в Белом доме, по словам Бессента, сделка не обсуждается.