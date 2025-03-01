Зеленский после спора с Трампом: не думаю, что мы сделали что-то плохое

Зеленский ответил на вопрос, нужно ли ему извиниться за спор с Трампом

Зеленский не увидел ничего плохого в своем споре с Трампом об украинском урегулировании в Белом доме. Он заявил, что Украина хочет мира, но американский президент считает, что украинский лидер не желает прекратить борьбу

Владимир Зеленский (Фото: Nathan Howard / Reuters)

После размолвки на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Fox News и ответил на вопрос, считает ли он, что оскорбил республиканца и должен извиниться.

«Я очень благодарен американскому народу, президенту Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе, и я всегда был очень благодарен. Не думаю, что мы сделали что-нибудь плохое [на встрече с Трампом]», — сказал он (цитата по РБК-Украина»).

«Но, пожалуй, некоторые вещи нужно обсуждать без камер», — добавил Зеленский. Позднее он оценил ситуацию словами «это было не очень», передает «Политика страны».

Президент Украины отметил, что возвращаться сейчас к переговорам о завершении конфликта не стал бы, так как сначала нужны гарантии безопасности.

Трамп обвинил украинского лидера в том, что он не хочет мира, но Зеленский в интервью утверждает обратное. Он подчеркнул, что мир должен быть «справедливым и продолжительным», а Украина за столом переговоров должна быть «сильной». Кроме того, в урегулировании должна участвовать Европа.

Украинский президент также посчитал, что Киев и Вашингтон все еще могут заключить соглашение по полезным ископаемым — для этого Зеленский и был на встрече с Трампом, но из-за спора подписание сорвалось. «Это будет первый шаг к гарантиям безопасности», — отметил президент Украины.

Трамп также дал комментарии после спора в Овальном кабинете. Он назвал условиям возвращения к переговорам с Киевом то, что Зеленский заявил о желании мира. По мнению Трампа, сейчас украинский президент хочет бороться. Республиканец отметил, что США хотят прекратить конфликт, можно немедленно добиться прекращения огня, у России тоже есть такое желание.