Зеленский ответил на вопрос, нужно ли ему извиниться за спор с Трампом
После размолвки на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Fox News и ответил на вопрос, считает ли он, что оскорбил республиканца и должен извиниться.
«Я очень благодарен американскому народу, президенту Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе, и я всегда был очень благодарен. Не думаю, что мы сделали что-нибудь плохое [на встрече с Трампом]», — сказал он (цитата по РБК-Украина»).
«Но, пожалуй, некоторые вещи нужно обсуждать без камер», — добавил Зеленский. Позднее он оценил ситуацию словами «это было не очень», передает «Политика страны».
Президент Украины отметил, что возвращаться сейчас к переговорам о завершении конфликта не стал бы, так как сначала нужны гарантии безопасности.
Трамп обвинил украинского лидера в том, что он не хочет мира, но Зеленский в интервью утверждает обратное. Он подчеркнул, что мир должен быть «справедливым и продолжительным», а Украина за столом переговоров должна быть «сильной». Кроме того, в урегулировании должна участвовать Европа.
Украинский президент также посчитал, что Киев и Вашингтон все еще могут заключить соглашение по полезным ископаемым — для этого Зеленский и был на встрече с Трампом, но из-за спора подписание сорвалось. «Это будет первый шаг к гарантиям безопасности», — отметил президент Украины.
Трамп также дал комментарии после спора в Овальном кабинете. Он назвал условиям возвращения к переговорам с Киевом то, что Зеленский заявил о желании мира. По мнению Трампа, сейчас украинский президент хочет бороться. Республиканец отметил, что США хотят прекратить конфликт, можно немедленно добиться прекращения огня, у России тоже есть такое желание.
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