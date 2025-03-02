Уолтц сравнил Зеленского с «бывшей девушкой», спорящей обо всем

Уолтц: Зеленский — как бывшая девушка, спорящая обо всем, что ей говорили

Украинский президент слишком сосредоточен на «проверке фактов», считает советник по нацбезопасности, который присутствовал во время спора Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 г. (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с «бывшей девушкой, которая спорит обо всем, что вы говорили девять лет назад». Его слова приводит CNN.

Уолтц присутствовал в Овальном кабинете во время спора Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По его мнению, украинский лидер слишком сосредоточен на «проверке фактов».

«Это как бывшая девушка, которая оспаривает все, что вы говорили девять лет назад, а не пытается двигать отношения дальше», — считает он.

Уолтц в интервью Fox News говорил, что сразу после перепалки Трампу посоветовали досрочно прекратить переговоры с Зеленским. По его словам, он, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники «практически единогласно сказали президенту, что после этого оскорбления просто не видят, как это может двигаться дальше». По данным CNN, советник по нацбезопасности попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом. «Его посол, его советник — они буквально в слезах просили продолжить встречу. Но Зеленский все еще был склонен к тому, чтобы продолжать спор», — утверждал Уолтц в эфире Fox News.

Трамп после произошедшего заявил, что Зеленский должен показать свою готовность к миру. США нужен президент Украины, с которым можно будет взаимодействовать и который сможет договориться о завершении конфликта, убежден советник республиканца.

Зеленский, комментируя впоследствии перебранку в Белом доме, признал, что «это было не очень». «Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — пояснил он.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)