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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Уолтц описал, какой лидер Украины нужен США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
С лидером Украины должно быть возможно вести дела, и он должен выражать готовность разрешить конфликт миром, сказал советник Белого дома. Также он заявил о возможных территориальных уступках в обмен на гарантии безопасности
Майкл Уолтц
Майкл Уолтц (Фото: Annabelle Gordon / CNP / Global Look Press)

США нужен украинский лидер, с которым можно будет взаимодействовать и который сможет договориться о завершении конфликта, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц CNN.

«Нам нужен лидер, который сможет вести с нами дела, в конечном итоге [сумеет] договориться с русскими и положить конец этой войне. И если станет очевидно, что личные или политические мотивы президента [Украины Владимира] Зеленского расходятся с целью прекращения боевых действий в этой стране, то, думаю, у нас возникнет серьезная проблема», — сказал он.

Уолтц, как и президент Дональд Трамп ранее, сказал, что Зеленский должен показать свою готовность к миру.

Также советник высказался по поводу условий мирного урегулирования. По его словам, потребуются «территориальные уступки» (с чьей стороны, он не уточнил) и уступки России относительно гарантий безопасности.

«Это явно будет своего рода территориальная уступка в обмен на гарантии безопасности в будущем», «под руководством Европы», включая присутствие Великобритании и Франции на земле, сказал Уолтц, отвечая на вопрос об уступках для России. Гарантии безопасности со стороны США будут обсуждаться.

Axios описало «три удара» по Зеленскому на фоне перепалки с Трампом
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Зеленский

Перепалка между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля в Овальном кабинете. На встрече готовилось подписание соглашения двух стран по полезным ископаемым. Спор касался украинского урегулирования, в том числе возможности переговоров с президентом Владимиром Путиным. В результате Трамп потребовал от Зеленского и украинской делегации покинуть Белый дом, сообщал CNN. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что украинскому президенту следует извиниться из-за произошедшего. Но Зеленский не сделал этого, хотя и признавал, что случившееся было «нехорошо».

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Помогавший Украине сенатор-республиканец Линдси Грэм также выражал сомнения, что Зеленский может вести дела с США. Он говорил, что «ему либо нужно уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться». В ответ на это президент сказал, что решение о его отставке может принять только народ Украины.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Майк Уолтц США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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