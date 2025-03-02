Уолтц описал, какой лидер Украины нужен США

С лидером Украины должно быть возможно вести дела, и он должен выражать готовность разрешить конфликт миром, сказал советник Белого дома. Также он заявил о возможных территориальных уступках в обмен на гарантии безопасности

Майкл Уолтц (Фото: Annabelle Gordon / CNP / Global Look Press)

США нужен украинский лидер, с которым можно будет взаимодействовать и который сможет договориться о завершении конфликта, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц CNN.

«Нам нужен лидер, который сможет вести с нами дела, в конечном итоге [сумеет] договориться с русскими и положить конец этой войне. И если станет очевидно, что личные или политические мотивы президента [Украины Владимира] Зеленского расходятся с целью прекращения боевых действий в этой стране, то, думаю, у нас возникнет серьезная проблема», — сказал он.

Уолтц, как и президент Дональд Трамп ранее, сказал, что Зеленский должен показать свою готовность к миру.

Также советник высказался по поводу условий мирного урегулирования. По его словам, потребуются «территориальные уступки» (с чьей стороны, он не уточнил) и уступки России относительно гарантий безопасности.

«Это явно будет своего рода территориальная уступка в обмен на гарантии безопасности в будущем», «под руководством Европы», включая присутствие Великобритании и Франции на земле, сказал Уолтц, отвечая на вопрос об уступках для России. Гарантии безопасности со стороны США будут обсуждаться.

Перепалка между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля в Овальном кабинете. На встрече готовилось подписание соглашения двух стран по полезным ископаемым. Спор касался украинского урегулирования, в том числе возможности переговоров с президентом Владимиром Путиным. В результате Трамп потребовал от Зеленского и украинской делегации покинуть Белый дом, сообщал CNN. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что украинскому президенту следует извиниться из-за произошедшего. Но Зеленский не сделал этого, хотя и признавал, что случившееся было «нехорошо».

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Помогавший Украине сенатор-республиканец Линдси Грэм также выражал сомнения, что Зеленский может вести дела с США. Он говорил, что «ему либо нужно уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться». В ответ на это президент сказал, что решение о его отставке может принять только народ Украины.