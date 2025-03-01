 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский описал перепалку с Трампом фразой «это было не очень»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет о перепалке с американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Белом доме 28 февраля.

«Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи и я хочу чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос журналиста Fox News (цитата по украинскому изданию «Страна»).

Стармер заявил о поддержке Украины после перепалки Трампа и Зеленского
Политика

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Украинский президент приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение по минеральным ресурсам и редкоземельным металлам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.

Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

После встречи Трамп заявил, что Зеленский почувствовал себя «большой шишкой, потому что на его стороне США». «Но без нас он не победит», — сказал республиканец.

В интервью Fox News украинский президент отметил, что очень благодарен американскому народу, Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе. По его словам, на встрече с президентом США не было сделано «что-нибудь плохое», но в то же время Зеленский признал, что «некоторые вещи нужно обсуждать без камер».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский ответил на вопрос, нужно ли ему извиниться за спор с Трампом
Политика
Стармер заявил о поддержке Украины после перепалки Трампа и Зеленского
Политика
Трамп заявил, что Зеленский возомнил себя «большой шишкой»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Скуратов заявил, что Березовский мог предотвратить убийство ЛистьеваОбщество, 04:12
У некоторых пользователей в России заработал YouTubeТехнологии и медиа, 03:57
Зеленский ответил на призыв сенатора Грэма уйти в отставкуПолитика, 03:43
CNN узнал о совете Келлога Зеленскому не ехать на встречу с ТрампомПолитика, 03:28
Сырский заявил о поддержке Зеленского армией после спора с ТрампомПолитика, 03:07
Зеленский описал перепалку с Трампом фразой «это было не очень»Политика, 02:45
Зеленский задался вопросом, «где же дружба между США и Украиной»Политика, 02:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стармер заявил о поддержке Украины после перепалки Трампа и ЗеленскогоПолитика, 02:24
Зеленский ответил на вопрос, нужно ли ему извиниться за спор с ТрампомПолитика, 02:14
Премьер Италии созвала срочный саммит с участием США и ЕС по УкраинеПолитика, 02:02
Трамп заявил, что Зеленский возомнил себя «большой шишкой»Политика, 02:02
Маткапитал теперь можно потратить на строительство домов по эскроу-счетамОбщество, 02:00
При постановке машины на госучет больше не требуется полис ОСАГООбщество, 01:36
Трамп назвал условия переговоров с Киевом: «США не хотят играть в игры»Политика, 01:31