Зеленский описал перепалку с Трампом фразой «это было не очень»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет о перепалке с американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Белом доме 28 февраля.

«Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи и я хочу чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос журналиста Fox News (цитата по украинскому изданию «Страна»).

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Украинский президент приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение по минеральным ресурсам и редкоземельным металлам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.

Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

После встречи Трамп заявил, что Зеленский почувствовал себя «большой шишкой, потому что на его стороне США». «Но без нас он не победит», — сказал республиканец.

В интервью Fox News украинский президент отметил, что очень благодарен американскому народу, Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе. По его словам, на встрече с президентом США не было сделано «что-нибудь плохое», но в то же время Зеленский признал, что «некоторые вещи нужно обсуждать без камер».