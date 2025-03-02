Глава ИМЭМО РАН объяснил «комбинацию Трампа» в споре с Зеленским

Раскритиковав Зеленского, Трамп переложил ответственность за военную поддержку Украины на Европу, считает глава ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По его мнению, США будет выжидать более выгодного момента для участия в урегулировании

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп разыгрывает в отношении Украины сложную внешнеполитическую комбинацию, сказал в интервью РБК член-корреспондент Российской академии наук (РАН), директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский. Он пояснил, что не стоит путать публичное представление политического процесса — скандальную перепалку с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме — и реальность.

«Разговор Трампа с Зеленским показал, что президент США хочет снизить финансирование военной политики Киева за счет средств американских налогоплательщиков, но одновременно на данном этапе хотел бы снять с себя политические риски, связанные с заявленной им активной ролью в процессе политико-дипломатического урегулирования», — говорит Войтоловский.

Он напомнил, что Трамп ранее пообещал урегулировать конфликт в кратчайшие сроки, однако для выполнения этой задачи потребуются длительные и нюансированные переговоры по широкому кругу вопросов — военных, политических, территориальных и гуманитарных.

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По мнению Войтоловского, при помощи публичной критики Зеленского Трамп, с одной стороны, показал, что именно украинская сторона не хочет садиться за стол переговоров, с другой — снял с США и себя самого ответственность за военную помощь Украине, переложив ее полностью на Европу. «На европейских членов НАТО тем самым возлагается задача продолжения опосредованного противоборства с Россией на Украине. А США смогут подождать момента более выгодного для своего вовлечения в дипломатический процесс на правах арбитра», — добавил он.

При этом выгода, которую Россия может извлечь из этой ситуации, не очевидна, отмечает политолог. «Пожалуй, в пользу позиций России только одно — на Западе появился альтернативный взгляд на украинский конфликт, часть общественного мнения и позиций американских элит уже точно не с Киевом», — подчеркнул он.

28 февраля Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Однако протокольная часть встречи, проходившая в присутствии телекамер, стремительно переросла в перепалку, когда Трамп возразил журналисту, поделившемуся опасениями, что американский президент занял сторону своего российского коллеги Владимира Путина. Трамп подчеркнул, что занимает лишь сторону мира, а жесткостью по отношению к Москве его не достичь.

Ему вторил вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявивший о важности дипломатии. Зеленский же возразил: предыдущие попытки вести дипломатический диалог с Россией не увенчались успехом. Вэнс в ответ обвинил Зеленского в неуважении к США и лично Трампу. Тот заявил, что Украина находится в бедственном положении и проигрывает конфликт, а лишь США могут дать ей «козыри». Все это происходило в прямом эфире.

Как сообщал Fox News, после ухода журналистов встреча продлилась недолго, и Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Соглашение по редкоземельным металлам так и не было подписано. Президент США заявил по итогам встречи, что примет украинского лидера лишь тогда, когда тот будет готов к миру. После ряд американских СМИ сообщил со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность прекращения военной помощи Украине, а его команда сомневается в возможности мирного урегулирования из-за позиции Зеленского.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)