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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Эксклюзив

Глава ИМЭМО РАН объяснил «комбинацию Трампа» в споре с Зеленским

Глава ИМЭМО РАН: Трамп разыграл сложную «комбинацию» на перепалке с Зеленским
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Раскритиковав Зеленского, Трамп переложил ответственность за военную поддержку Украины на Европу, считает глава ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По его мнению, США будет выжидать более выгодного момента для участия в урегулировании
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп разыгрывает в отношении Украины сложную внешнеполитическую комбинацию, сказал в интервью РБК член-корреспондент Российской академии наук (РАН), директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский. Он пояснил, что не стоит путать публичное представление политического процесса — скандальную перепалку с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме — и реальность.

«Разговор Трампа с Зеленским показал, что президент США хочет снизить финансирование военной политики Киева за счет средств американских налогоплательщиков, но одновременно на данном этапе хотел бы снять с себя политические риски, связанные с заявленной им активной ролью в процессе политико-дипломатического урегулирования», — говорит Войтоловский.

Глава ИМЭМО — РБК: «Трамп разыгрывает сложную комбинацию»
Политика
Фёдор Войтоловский

Он напомнил, что Трамп ранее пообещал урегулировать конфликт в кратчайшие сроки, однако для выполнения этой задачи потребуются длительные и нюансированные переговоры по широкому кругу вопросов — военных, политических, территориальных и гуманитарных.

Глава ИМЭМО РАН объяснил «комбинацию Трампа» в споре с Зеленским
Video

По мнению Войтоловского, при помощи публичной критики Зеленского Трамп, с одной стороны, показал, что именно украинская сторона не хочет садиться за стол переговоров, с другой — снял с США и себя самого ответственность за военную помощь Украине, переложив ее полностью на Европу. «На европейских членов НАТО тем самым возлагается задача продолжения опосредованного противоборства с Россией на Украине. А США смогут подождать момента более выгодного для своего вовлечения в дипломатический процесс на правах арбитра», — добавил он.

При этом выгода, которую Россия может извлечь из этой ситуации, не очевидна, отмечает политолог. «Пожалуй, в пользу позиций России только одно — на Западе появился альтернативный взгляд на украинский конфликт, часть общественного мнения и позиций американских элит уже точно не с Киевом», — подчеркнул он.

Главное из перепалки Трампа, Вэнса и Зеленского в Белом доме
Политика

28 февраля Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Однако протокольная часть встречи, проходившая в присутствии телекамер, стремительно переросла в перепалку, когда Трамп возразил журналисту, поделившемуся опасениями, что американский президент занял сторону своего российского коллеги Владимира Путина. Трамп подчеркнул, что занимает лишь сторону мира, а жесткостью по отношению к Москве его не достичь.

Ему вторил вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявивший о важности дипломатии. Зеленский же возразил: предыдущие попытки вести дипломатический диалог с Россией не увенчались успехом. Вэнс в ответ обвинил Зеленского в неуважении к США и лично Трампу. Тот заявил, что Украина находится в бедственном положении и проигрывает конфликт, а лишь США могут дать ей «козыри». Все это происходило в прямом эфире.

Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинете
Политика
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

Как сообщал Fox News, после ухода журналистов встреча продлилась недолго, и Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Соглашение по редкоземельным металлам так и не было подписано. Президент США заявил по итогам встречи, что примет украинского лидера лишь тогда, когда тот будет готов к миру. После ряд американских СМИ сообщил со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность прекращения военной помощи Украине, а его команда сомневается в возможности мирного урегулирования из-за позиции Зеленского.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

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Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина Джеймс Дэвид Вэнс Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
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Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
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