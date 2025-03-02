Экс-посол заявил, что ВСУ получали от ОБСЕ данные о позициях в ДНР

Бывший посол Греции на Украине рассказал, что украинские военные могли получать данные о позициях в Донбассе из отчетов ОБСЕ — они затем «немедленно» подвергались обстрелам со стороны сил Киева

Василиос Борновас (Фото: Греческий фонд культуры в Одессе)

Украина получала от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) данные о позициях ДНР и ЛНР в то время, когда на линии соприкосновения в Донбассе находились наблюдатели ОБСЕ, заявил в интервью Hellas Journal бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас.

«Проблема, которая привлекла мое внимание, касалась использования конфиденциальных данных, которые отправляли наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, относительно позиций вооружений, находившихся на российской стороне линии соприкосновения на Восточной Украине. Поскольку эти позиции немедленно подвергались обстрелу со стороны украинских сил, было очевидно, что отчеты наблюдателей сначала проходили через украинские службы», — сказал он.

Дипломат рассказал, что со стороны ДНР и ЛНР отвечали на эти обстрелы, а в итоге от боевых действий страдали русскоязычные греки, проживавшие в деревнях вблизи линии соприкосновения. Эти населенные пункты опустели, рассказал Борновас, который в 2021-м посетил места проживания греков в Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ действовала на юго-востоке Украины с 2014 года и ежедневно сообщала о состоянии конфликта в Донбассе и количестве нарушений режима прекращения огня. В марте 2022-го организация эвакуировала всех своих сотрудников из Донбасса.

В апреле того же года госкомитет ДНР признал работу СММ на территории региона неправомерной, а пребывание ее представителей — нежелательным. МИД ЛНР позднее заявил, что миссия имитировала урегулирование конфликта.

Весной 2022-го в обеих республиках Донбасса сообщали о задержании сотрудников миссии по подозрению в шпионаже и госизмене. В июле прошлого года одному из них, гражданину Украины Вадиму Голде, дали 14 лет колонии строгого режима. Генпрокуратура России сообщала, что в декабре 2021 года Голда собирал данные об объектах промышленности ДНР «в интересах иностранной разведки», после чего по ним «наносились ракетные удары».