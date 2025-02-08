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Политика ,  
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Постпред России заявил, что ОБСЕ находится на грани «искусственной комы»

Постпред Лукашевич: ОБСЕ балансирует на грани «искусственной комы»
Фото: Viacheslav Life Studio / Shutterstock
Фото: Viacheslav Life Studio / Shutterstock

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на грани «искусственной комы», ее выживание зависит от председательствующей Финляндии. Об этом «РИА Новости» заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

«Если финнам удастся не допустить скатывания в неконсенсусную плоскость и направить работу в русло реального диалога, шансы на политическое выживание организации останутся», — отметил он.

По словам Лукашевича, российская сторона попросила министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен «осмотрительно и мудро выстраивать совместную работу», а также «беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников».

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Политика
Александр Лукашевич

ОБСЕ — это межгосударственное региональное объединение. Оно занимается вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии, направляет миссии в очаги напряженности. В организации состоят 57 государств, в том числе все страны ЕС и СНГ, а также Великобритания, США и Канада. Она поддерживает партнерские отношения с Европейским союзом, Советом Европы, НАТО и ООН. Штаб-квартира находится в Вене (Австрия).

Финляндия приняла председательство в ОБСЕ от Мальты 1 января 2025 года.

В декабре 2024 года, до начала финского председательства, Лукашевич заявил, что Финляндия может создать сложности России. Тогда он отметил, что перспективы взаимодействия двух стран далеки от оптимистичных, и это «вызывает серьезную тревогу за будущее самой организации».

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Александр Лукашевич ОБСЕ Финляндия
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