В ЛНР назвали деятельность ОБСЕ в Донбассе с 2014 года «имитацией»

Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Деятельность Специальной мониторинговой комиссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), которая работала в Донбассе с 2014 по 2022 год, имитировала урегулирование конфликта, заявили в МИД ЛНР.

Ведомство выпустило специальное заявление в связи с тем, что ОБСЕ объявила о закрытии украинского офиса координатора проекта, что по сути означает прекращение присутствия ОБСЕ в стране. В организации отметили, что данное решение связано с «отсутствием консенсуса в Постоянном совете ОБСЕ по продлению мандата координатора проекта из-за позиции Российской Федерации». В организации надеются, что смогут возобновить работу на территории Украины, но формат будет обсуждаться.

Организация работала на Украине с 1 июня 1999 года. 21 марта 2014-го по обращению украинских властей была создана СММ ОБСЕ, которая должна была «объективно наблюдать за ситуацией» в стране, делать отчеты по ней и способствовать диалогу между сторонами. Мандат СММ истек 31 марта 2022-го.

«1 июля бесславно завершился 23-летний период присутствия ОБСЕ в Украине. Особенно это проявляется в последние восемь лет, период присутствия СММ ОБСЕ в Украине, успешно имитируя содействие урегулированию конфликта на Донбассе, активно вела пропагандистскую деятельность, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима», — заявили в МИД ЛНР.

В ведомстве отметили, что «вся деятельность миссии была направлена на искажение сути событий и введение в заблуждение международного сообщества», хотя «периодически» отчеты СММ были «близки к объективности».

После начала спецоперации на Украине ОБСЕ приняла решение эвакуировать своих сотрудников с территории Украины, в начале марта все они покинули страну. Когда истек срок мандата СММ ОБСЕ, Россия выступила против его продления и отозвала своих сотрудников, в апреле ЛНР и ДНР назвали нежелательным продолжение работы миссии в Донбассе. В то же время в республиках начались задержания некоторых сотрудников миссии, например в ЛНР двоих из них обвинили в госизмене.