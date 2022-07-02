В ЛНР назвали деятельность ОБСЕ в Донбассе с 2014 года «имитацией»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
В Италии предсказали тяжелую зиму при остановке поставок газа из России Политика, 15:18
Кадыров заявил о войсках в центре Лисичанска Политика, 15:12
Песков посоветовал не тяготеть к апокалипсису Политика, 15:05
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 15:00
Что может рассказать о человеке его мимика: лайфхаки от экс-агента ФБР Социальная экономика, 15:00
В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары Общество, 14:54
В ЛНР назвали деятельность ОБСЕ в Донбассе с 2014 года «имитацией» Политика, 14:49
В Израиле раскритиковали слова посла Украины в ФРГ Мельника о Бандере Политика, 14:33
Илон Маск встретился с папой римским Общество, 14:19
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 14:11
Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска Политика, 14:10
Мишустин освободил владельцев туристических объектов от НДС на пять лет Бизнес, 14:09
Рэпер Дрейк поставил $1 млн на бой UFC Спорт, 13:59
Тарасова назвала настоящим мастером и другом умершего тренера Леоновича Спорт, 13:52
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР назвали деятельность ОБСЕ в Донбассе с 2014 года «имитацией»

Фото: Александр Рекун / Global Look Press
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Деятельность Специальной мониторинговой комиссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), которая работала в Донбассе с 2014 по 2022 год, имитировала урегулирование конфликта, заявили в МИД ЛНР.

Ведомство выпустило специальное заявление в связи с тем, что ОБСЕ объявила о закрытии украинского офиса координатора проекта, что по сути означает прекращение присутствия ОБСЕ в стране. В организации отметили, что данное решение связано с «отсутствием консенсуса в Постоянном совете ОБСЕ по продлению мандата координатора проекта из-за позиции Российской Федерации». В организации надеются, что смогут возобновить работу на территории Украины, но формат будет обсуждаться.

Организация работала на Украине с 1 июня 1999 года. 21 марта 2014-го по обращению украинских властей была создана СММ ОБСЕ, которая должна была «объективно наблюдать за ситуацией» в стране, делать отчеты по ней и способствовать диалогу между сторонами. Мандат СММ истек 31 марта 2022-го.

«1 июля бесславно завершился 23-летний период присутствия ОБСЕ в Украине. Особенно это проявляется в последние восемь лет, период присутствия СММ ОБСЕ в Украине, успешно имитируя содействие урегулированию конфликта на Донбассе, активно вела пропагандистскую деятельность, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима», — заявили в МИД ЛНР.

В ведомстве отметили, что «вся деятельность миссии была направлена на искажение сути событий и введение в заблуждение международного сообщества», хотя «периодически» отчеты СММ были «близки к объективности».

В ЛНР задержали второго сотрудника миссии ОБСЕ по делу о госизмене
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

После начала спецоперации на Украине ОБСЕ приняла решение эвакуировать своих сотрудников с территории Украины, в начале марта все они покинули страну. Когда истек срок мандата СММ ОБСЕ, Россия выступила против его продления и отозвала своих сотрудников, в апреле ЛНР и ДНР назвали нежелательным продолжение работы миссии в Донбассе. В то же время в республиках начались задержания некоторых сотрудников миссии, например в ЛНР двоих из них обвинили в госизмене.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Теги
ОБСЕ Украина СММ ОБСЕ ЛНР
Материалы по теме
Лавров заявил, что работу Минской группы ОБСЕ остановили США и Франция
Политика
В ДНР сообщили о задержании сотрудника ОБСЕ по подозрению в шпионаже
Политика
В ЛНР задержали второго сотрудника миссии ОБСЕ по делу о госизмене
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter