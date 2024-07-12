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Военная операция на Украине ,  
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Экс-сотрудник миссии ОБСЕ получил 14 лет по обвинению в шпионаже в ДНР

Суд ДНР приговорил к 14 годам экс-сотрудника миссии ОБСЕ Вадима Голду за шпионаж
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-сотрудника миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду приговорили к 14 годам колонии по делу о шпионаже. По данным прокуратуры, он собирал информацию об объектах промышленности ДНР, после чего по ним «наносились ракетные удары»
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Верховный суд ДНР признал виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам колонии строгого режима ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, в декабре 2021 года Голда собрал данные об объектах промышленности ДНР «в интересах иностранной разведки», после чего по ним «наносились ракетные удары». Генпрокуратура оценила ущерб от его действий в сумму более 96,9 млн руб. Также полученные Голдой сведения «могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации и гражданских лиц», добавили в ведомстве.

Мужчину признали виновным по ст. 276 УК (шпионаж). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ начала свою работу по инициативе украинских властей в марте 2014 года. К ее задачам относились объективная оценка ситуации в стране и содействие диалогу между сторонами конфликта. После начала военной операции на Украине сотрудников миссии эвакуировали. 31 марта 2022 года истек мандат СММ.

В ДНР и ЛНР весной 2022 года начались задержания сотрудников миссии ОБСЕ, их обвиняли в госизмене. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, СММ собирала «данные чувствительного характера в интересах западных разведок», а также вербовала местных жителей для участия в конфликте на стороне Киева. Президент Украины Владимир Зеленский называл миссию важным фактором «сдерживания».

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Фото:Яндекс.Карты

Также у сотрудников миссии ОБСЕ на Украине конфисковали 43 бронированных автомобилей Toyota и Land Cruiser 200, так как, по версии Генпрокуратуры, они использовались «против безопасности» ДНР и России.

Ранее ФСБ задержала украинского шпиона в Крыму. По данным ведомства, он передавал сведения о местах дислокации российских военных Киеву. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. 

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия прокуратура ДНР ОБСЕ шпионаж Украина
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