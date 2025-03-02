Финский президент увидел в ресурсной сделке США и Украины путь к миру

Стубб считает, что соглашение по ископаемым может стать «переломным моментом» и открыть путь к перемирию и мирным переговорам, так как у Трампа появится «сильная экономическая заинтересованность» в Украине

Александр Стубб и Кир Стармер перед встречей европейских лидеров в Лондоне, Великобритания (Фото: Toby Melville / Reuters)

США и Украина должны заключить соглашение по полезным ископаемым, заявил Bloomberg TV президент Финляндии Александр Стубб перед встречей европейских лидеров в Лондоне.

Политик отметил, что президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского нужно снова заставить поговорить друг с другом и добиться подписания ими соглашения, заключение которого было сорвано после размолвки между лидерами 28 февраля в Овальном кабинете.

«Сделка по минеральным ресурсам настолько важна, потому что она может стать переломным моментом, который обеспечит очень сильную экономическую заинтересованность для президента США», — сказал Стубб. Он отметил, что соглашение может привести к «более масштабной сделке, ведущей к прекращению огня, а затем к мирным переговорам».

Перепалка между Зеленским и Трампом касалась украинского урегулирования, в том числе возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Спор привел к тому, что Трамп потребовал от Зеленского и украинской делегации покинуть Белый дом, сообщал CNN. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что украинскому президенту следует извиниться из-за произошедшего. Но Зеленский не сделал этого, хотя и признавал, что случившееся было «нехорошо».

Стубб ранее заявил, что единственным победителем после размолвки между Трампом и Зеленским оказался Путин.

По данным Reuters, после ссоры с Зеленским Трамп потерял интерес к соглашению о добыче полезных ископаемых. Оно предполагало создание «инвестиционного фонда восстановления Украины», в который бы поступало 50% ее доходов от ренты или лицензий на полезные ископаемые и от дивидендов с объектов инфраструктуры, используемых для транспортировки или добычи ресурсов.

Трамп говорил, что благодаря соглашению США смогут возместить потраченные на помощь Украине, по его оценке, $350 млрд. Зеленский возражал, что Киев получил помощь на меньшую суму. Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт говорил, что США надеются на прибыль $20 млрд от соглашения с Украиной по ресурсам.