Стубб назвал единственного победителя в переговорах Трампа и Зеленского
Президент России Владимир Путин стал единственным победителем конфликта американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, его слова передает Yle.
28 февраля на встрече в Овальном кабинете должно было пройти подписание сделки по редкоземельным ресурсам между Киевом и Вашингтоном. Однако Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в перепалку, и подписание было отменено.
«Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал на переговорах», — сказал Стубб, говоря о Путине.
По словам финского президента, прежде он не видел такого поведения глав государств на публике. Стубб добавил, что Украина должна играть ведущую роль в вопросах безопасности, но при этом действовать при поддержке Европы и США.
1 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня и заявил о наличии «непреодолимых стратегических разногласий» в подходах к Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов