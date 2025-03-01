Стубб назвал Путина единственным победителем в переговорах Трампа и Зеленского

Стубб назвал единственного победителя в переговорах Трампа и Зеленского

Александр Стубб (Фото: Kazuki Kozaki / Getty Images)

Президент России Владимир Путин стал единственным победителем конфликта американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, его слова передает Yle.

28 февраля на встрече в Овальном кабинете должно было пройти подписание сделки по редкоземельным ресурсам между Киевом и Вашингтоном. Однако Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в перепалку, и подписание было отменено.

«Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал на переговорах», — сказал Стубб, говоря о Путине.

По словам финского президента, прежде он не видел такого поведения глав государств на публике. Стубб добавил, что Украина должна играть ведущую роль в вопросах безопасности, но при этом действовать при поддержке Европы и США.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

1 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня и заявил о наличии «непреодолимых стратегических разногласий» в подходах к Украине.