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Военная операция на Украине ,  
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Стубб назвал единственного победителя в переговорах Трампа и Зеленского

Стубб назвал Путина единственным победителем в переговорах Трампа и Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Kazuki Kozaki / Getty Images)

Президент России Владимир Путин стал единственным победителем конфликта американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, его слова передает Yle.

28 февраля на встрече в Овальном кабинете должно было пройти подписание сделки по редкоземельным ресурсам между Киевом и Вашингтоном. Однако Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в перепалку, и подписание было отменено.

«Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал на переговорах», — сказал Стубб, говоря о Путине.

По словам финского президента, прежде он не видел такого поведения глав государств на публике. Стубб добавил, что Украина должна играть ведущую роль в вопросах безопасности, но при этом действовать при поддержке Европы и США.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

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