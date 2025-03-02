Туск увидел в Европе «проснувшегося гиганта»

Премьер Польши считает абсурдным, что «500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских». Европе не хватает веры в то, что она «глобальная держава», уверен Туск

Дональд Туск (Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европа — «проснувшийся гигант», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед поездкой на саммит по Украине в Лондоне, его слова приводит Polskie Radio.

«Однажды я сказал, что в Польше проснулся великан. Тогда даже неверующие, чувствовавшие себя слабыми, встали, подняли головы и победили. Теперь этот гигант проснулся и в Европе», — отметил Туск.

Если Европе сегодня чего-то не хватает, то это не экономического или демографического преимущества, а веры в то, что она «действительно глобальная держава», считает он. «Европа должна осознать свою силу, и об этом я тоже буду говорить в Лондоне», — сказал премьер. «Европа, уверенная в своих силах, хорошо вооруженная, готовая защищать наши границы. Это Европа, которая может гарантировать мир. Не за счет капитуляции Украины, а за счет нашей собственной коллективной силы», — убежден он.

Туск считает абсурдным, что «500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских».

По его словам, главный посыл Польши перед встречей в Лондоне «после этих достаточно драматичных и зрелищных дней» заключается в том, что она находится на стороне Украины «безо всяких «но».

«Сегодня дело осложняется тем, что, стоя на стороне Украины в интересах нашей национальной безопасности, в то же время мы, поляки, определенно являемся сторонниками максимально тесного союза Польши, Европы и всего Запада с США», — сказал глава польского правительства.

Он признал, что нынешняя позиция Вашингтона «не столь однозначна» по вопросу боевых действий на Украине.

«Мы должны преодолеть эту дилемму, и Польша с ее репутацией, о которой наши союзники и Америка говорят, что у нас сегодня уникальная ситуация <...>, наш голос будет услышан еще больше», — уверен Туск.

Американский президент Дональд Трамп после перепалки с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот «не готов к миру» при участии США, поскольку чувствует, что оно «дает ему большое преимущество в переговорах». «А я не хочу давать преимущество кому-то. Я хочу, чтобы был мир», — подчеркнул он.

По его словам, Украина может вернуться к переговорам с США, если Зеленский заявит, что хочет мира. «Он не должен стоять и говорить: «Путин это, Путин то», все эти негативные вещи. Ему нужно сказать: «Я хочу заключить мир, я не хочу больше воевать, люди умирают», — убежден Трамп.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда» заявил, что к власти в США пришли люди, которые прямо говорят, что «хотят мира», но в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны.

2 марта в Лондоне пройдет созванный британским премьером Киром Стармером европейский саммит по Украине. Стармер пригласил более десятка глав государств и правительств из Европы. Среди приглашенных — лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и самой Украины. На встречу также позвали генерального секретаря НАТО Марка Рютте, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и председателя Совета ЕС Антониу Кошту. Цель — достижение прочного мира на Украине, подкрепленного гарантиями безопасности. Перед этим премьер ездил в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как писала The Guardian, перед саммитом Стармер переговорит с украинским президентом и итальянским премьером Джорджей Мелони на Даунинг-стрит. Он также намерен созвониться с лидерами стран Прибалтики — Латвией, Литвой и Эстонией. Они «очень недовольны» тем, что Великобритания не позвала их на саммит, сообщал Sky News.