Трамп назвал условия переговоров с Киевом: «США не хотят играть в игры»

Трамп выгнал Зеленского со встречи в Белом доме после спора о мире на Украине. Американский лидер считает, что украинский не хочет урегулирования. Чтобы возобновить диалог, Зеленский должен показать, что желает мира, а не борьбы

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Украина может вернуться к переговорам с США, если президент страны Владимир Зеленский заявит, что хочет мира, сейчас он показывает себя как человек, который хочет воевать, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Он отметил, что США не хотят играть в игры и желают заключения мира, а не продолжения конфликта в течение 10 лет. По его словам, президент Владимир Путин хочет завершить конфликт.

«Он (Зеленский. — РБК) должен сказать: «Я хочу заключить мир». Он не должен стоять и говорить «Путин это, Путин то», все эти негативные вещи. Ему нужно сказать «Я хочу заключить мир, я не хочу больше воевать, люди умирают», — сказал он.

По его словам, Украина теряет «сотни тысяч солдат», без США она «не выиграет». При этом прекращения огня можно добиться «незамедлительно», и Трамп хочет перемирия сейчас.

Ранее политики поспорили в Белом доме об украинском урегулировании, в результате Трамп выгнал Зеленского со встречи.

Республиканец после произошедшего заявил, что Зеленский не готов к миру. На встрече в Белом доме украинского президента упрекали в неблагодарности к США за ее усилия по помощи, после чего Зеленский опубликовал пост в Х со словами благодарности в адрес Вашингтона.

Украинского лидера поддержали многие западные политики, среди которых канадский премьер Джастин Трюдо, глава польского правительства Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и др.