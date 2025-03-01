Прибалтийские страны не позвали на саммит по Украине

Sky News: страны Балтии недовольны тем, что их не позвали на саммит по Украине

Британский премьер Кир Стармер созвал европейский саммит по Украине 2 марта в Лондоне. С лидерами стран Прибалтики он намерен созвониться, но на сам саммит они не приглашены

Кир Стармер (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Прибалтийские страны «очень недовольны» тем, что Великобритания не смогла пригласить их лидеров на саммит по Украине, сообщает Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Собеседник телеканала заявил, что у представителей стран Прибалтики «есть план… но их не пригласили». Россия и наша общественность поймут, что нас предали США, а также Великобритания и Франция... Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Позор», — сказал неназванный собеседник. Sky News отметил, что Эстония, Латвия и Литва имеют одни из самых высоких расходов на оборону и поддержку Украины среди участников НАТО в процентном отношении к ВВП.

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне пройдет созванный британским премьер-министром Киром Стармером европейский саммит по Украине. Стармер пригласил более десятка глав государств и правительств из Европы. Среди приглашенных — лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и самой Украины. На встречу также позвали генерального секретаря НАТО Марка Рютте, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и председателя Совета ЕС Антониу Кошту. Цель — достижение прочного мира на Украине, подкрепленного гарантиями безопасности. Перед этим премьер ездил в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет The Guardian, перед саммитом Стармер переговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским и итальянским премьером Джорджей Мелони на Даунинг-стрит. Он также намерен созвониться с лидерами стран Прибалтики — Латвией, Литвой и Эстонией — перед саммитом.

По словам дипломатического источника Sky News, телефонный разговор, который британский премьер намерен провести с лидерами стран Балтии перед саммитом, — это «плохая замена» личному участию во встрече.

«Мы действительно очень недовольны отказом пригласить лидеров стран Прибалтики», — сказал он.

Собеседник сообщил, что Франция помогает Великобритании с организацией саммита. На нем будет обсуждаться поддержка Украины, включая план по отправке международных сил для обеспечения прекращения огня в случае достижения мирного соглашения.

Стармер на встрече с Трампом выразил готовность отправить британские войска и самолеты для поддержания мира на Украине. Американский президент считает, что миротворцы должны быть размещены в формате, который устроит всех. Глава МИД России Сергей Лавров называл неприемлемым появление на Украине войск стран НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».

Накануне переговоры Зеленского с американским коллегой сорвались после перепалки в Овальном кабинете Белого дома. США считали, что вести переговоры с Россией будет сложнее, чем с Украиной, но оказалось наоборот, рассказали американские чиновники CBS после размолвки. По их мнению, максималистские требования выдвинул именно Киев, а позиция Москвы была разумной.