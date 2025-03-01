 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Прибалтийские страны не позвали на саммит по Украине

Sky News: страны Балтии недовольны тем, что их не позвали на саммит по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Британский премьер Кир Стармер созвал европейский саммит по Украине 2 марта в Лондоне. С лидерами стран Прибалтики он намерен созвониться, но на сам саммит они не приглашены
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Прибалтийские страны «очень недовольны» тем, что Великобритания не смогла пригласить их лидеров на саммит по Украине, сообщает Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Собеседник телеканала заявил, что у представителей стран Прибалтики «есть план… но их не пригласили». Россия и наша общественность поймут, что нас предали США, а также Великобритания и Франция... Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Позор», — сказал неназванный собеседник. Sky News отметил, что Эстония, Латвия и Литва имеют одни из самых высоких расходов на оборону и поддержку Украины среди участников НАТО в процентном отношении к ВВП.

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне пройдет созванный британским премьер-министром Киром Стармером европейский саммит по Украине. Стармер пригласил более десятка глав государств и правительств из Европы. Среди приглашенных — лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и самой Украины. На встречу также позвали генерального секретаря НАТО Марка Рютте, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и председателя Совета ЕС Антониу Кошту. Цель — достижение прочного мира на Украине, подкрепленного гарантиями безопасности. Перед этим премьер ездил в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет The Guardian, перед саммитом Стармер переговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским и итальянским премьером Джорджей Мелони на Даунинг-стрит. Он также намерен созвониться с лидерами стран Прибалтики — Латвией, Литвой и Эстонией — перед саммитом.

Рубио заявил о плане Европы растянуть конфликт на Украине еще на год
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

По словам дипломатического источника Sky News, телефонный разговор, который британский премьер намерен провести с лидерами стран Балтии перед саммитом, — это «плохая замена» личному участию во встрече.

«Мы действительно очень недовольны отказом пригласить лидеров стран Прибалтики», — сказал он.

Собеседник сообщил, что Франция помогает Великобритании с организацией саммита. На нем будет обсуждаться поддержка Украины, включая план по отправке международных сил для обеспечения прекращения огня в случае достижения мирного соглашения.

Стармер на встрече с Трампом выразил готовность отправить британские войска и самолеты для поддержания мира на Украине. Американский президент считает, что миротворцы должны быть размещены в формате, который устроит всех. Глава МИД России Сергей Лавров называл неприемлемым появление на Украине войск стран НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».

Накануне переговоры Зеленского с американским коллегой сорвались после перепалки в Овальном кабинете Белого дома. США считали, что вести переговоры с Россией будет сложнее, чем с Украиной, но оказалось наоборот, рассказали американские чиновники CBS после размолвки. По их мнению, максималистские требования выдвинул именно Киев, а позиция Москвы была разумной.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
страны Балтии конфликт на Украине саммит Великобритания Кир Стармер
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
WSJ узнала, что Трамп поручил изучить варианты прекращения помощи Украине
Политика
В Киеве увидели риск, что ценой перепалки с Трампом станет вся Украина
Политика
Reuters узнал о потере Трампом интереса к ресурсной сделке с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
«Тираспольгаз» вернул Молдавии 3 млн куб. м газа, взятые взаймыЭкономика, 18:04
Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по УкраинеПолитика, 17:41
Захарова отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Белом домеПолитика, 17:37
Вратаря удалили в Кубке Англии за удар в прыжке соперника в головуСпорт, 17:33
Клебо впервые завоевал золото в дистанционной гонке на чемпионате мираСпорт, 17:20
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Турция пообещала принять меры после атаки Украины на «Турецкий поток»Политика, 17:15
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Петербурге нашли два чемодана с расчлененным теломОбщество, 17:11
Канадский легионер «Авангарда» покинул клуб по семейным обстоятельствамСпорт, 17:07
Кержаков отреагировал на повторение его рекорда Артемом ДзюбойСпорт, 17:02
Дзюба заявил, что повторение рекорда Кержакова было омрачено поражениемСпорт, 16:56
Сийярто объяснил, что показала встреча Трампа и ЗеленскогоПолитика, 16:45
Клуб Слуцкого в большинстве не удержал победу в матче чемпионата КитаяСпорт, 16:45
Прибалтийские страны не позвали на саммит по УкраинеПолитика, 16:35