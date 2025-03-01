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Военная операция на Украине ,  
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Стармер пообещал Зеленскому поддержку после его спора с Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине

Великобритания будет поддерживать Украинў «столько, сколько потребуется», заявил премьер-министр Кир Стармер на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова передает Sky News.

Переговоры политиков состоялись в резиденции Стармера на Даунинг-стрит, 10.

«У вас есть полная поддержка в Великобритании, мы будем с вами и с Украиной так долго, как потребуется», — сказал Стармер и добавил, что цель Лондона — добиться «прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности».

Британский премьер, отмечает телеканал, «намерено» вышел из офиса и ждал Зеленского на пороге. При встрече Стармер обнял коллегу и повторил жест при прощании.

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Политика
Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025&nbsp;г.

28 февраля Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Джей Ди Вэнс встретились в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Однако стороны вступили в перепалку по поводу урегулирования ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.

После этого украинский лидер покинул американскую столицу досрочно, заключение сделки и пресс-конференция отменили.

После встречи британский премьер провел телефонные переговоры с Трампом и Зеленским по отдельности, а также заявил о поддержке Украины.

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Кир Стармер Владимир Зеленский Украина Великобритания
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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