 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов ,  
0 

Посол Казахстана ответил на идею запрета мигрантам на переезд с семьями

Посол Абаев: в Казахстане озабочены возможным запретом на въезд семей мигрантов
Сюжет
Ограничения для мигрантов
В России с лета обсуждается идея запрета мигрантам на переезд с семьями. Абаев заявил, что речь идет о судьбах людей, которые вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России
Даурен Абаев
Даурен Абаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Обсуждаемый в России запрет мигрантам на переезд в страну вместе с семьями вызывает беспокойство, заявил «РИА Новости» посол Казахстана Даурен Абаев.

«Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь, в конечном счете, речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», — сказал Абаев.

Он напомнил, что «для укрепления экономических связей и развития сотрудничества» был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС), «основой которого является обеспечение четырех свобод — движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы». В договоре заложено право граждан работать на территории стран ЕАЭС «без получения разрешений на осуществление трудовой деятельности, а также возможность пребывания в государстве на срок действия трудового контракта». «Эта возможность применяется и для членов семьи трудового мигранта», — отметил посол.

Какие ограничения для мигрантов вступили в силу
Политика
Фото:Олег Елков / ТАСС

С инициативой запрета мигрантам привозить с собой семьи летом прошлого года выступила группа депутатов от ЛДПР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также считает, что в законодательстве нужно ликвидировать пробел, позволяющий низкоквалифицированным трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию. «Когда мы говорим о трудовых низкоквалифицированных мигрантах, приезжающих на работу, тогда нам надо выходить на принятие решения, с тем чтобы они приезжали работать и не более чем», — заявил в сентябре Володин.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Владимир Васильев назвал поправки заслуживающими «особого внимания». «Если человек приезжает к нам на сезонную работу, то какого черта он тащит с собой свою семью?» — считает, в свою очередь, зампред Совбеза, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

В ноябре правительственная комиссия по законопроектной деятельности попросила «существенно доработать» два законопроекта о запрете мигрантам приезжать с семьями, так как документы противоречат ряду международных договоров. Один из проектов подготовили депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Документ исключает возможность выдачи в упрощенном порядке разрешения на временное проживание или вида на жительство несовершеннолетнему иностранцу, если его родитель, опекун или усыновитель также не имеет российского гражданства, работает в России по патенту и не является высококвалифицированным специалистом. Второй законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР. В нем предлагается запретить въезд в Россию любым членам семей низкоквалифицированных мигрантов.

«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — заявил в декабре глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Казахстан Россия мигранты семьи
Материалы по теме
Власти введут «агломерационный» патент мигранта
Экономика
Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина
Политика
Лавров не поддержал идею виз для мигрантов из постсоветских стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Лавров назвал Рубио и Уолтца «абсолютно вменяемыми людьми»Политика, 13:56
Этичный взлом без выходных: как автопентест помогает опережать хакеровТренды, 13:50
Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы РодченковаСпорт, 13:49
Как индийский ИИ помогает изучать джайнизмОтрасли, 13:47
«Все в огне». В Приморье водитель показала добравшийся до трассы пожарОбщество, 13:38
Лавров заявил о стремлении США к миру, а Европы — к войнеПолитика, 13:32
Сорокин вторым из российских вратарей стал автором гола в НХЛСпорт, 13:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Немецкий президент удивился необходимости «защищать Украину от США»Политика, 13:26
Посол Казахстана ответил на идею запрета мигрантам на переезд с семьямиПолитика, 13:20
Сальдо заявил о благоприятных условиях для взятия Херсона под контрольПолитика, 13:15
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 13:14
«Салават Юлаев» второй раз за три дня победил «Адмирал»Спорт, 12:53
Минобороны сообщило об ударах по объектам газопереработки на УкраинеПолитика, 12:52
Red Wings объяснила, почему не все пассажиры улетели из Тбилиси в МосквуБизнес, 12:51