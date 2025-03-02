Посол Казахстана ответил на идею запрета мигрантам на переезд с семьями

В России с лета обсуждается идея запрета мигрантам на переезд с семьями. Абаев заявил, что речь идет о судьбах людей, которые вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России

Даурен Абаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Обсуждаемый в России запрет мигрантам на переезд в страну вместе с семьями вызывает беспокойство, заявил «РИА Новости» посол Казахстана Даурен Абаев.

«Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь, в конечном счете, речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», — сказал Абаев.

Он напомнил, что «для укрепления экономических связей и развития сотрудничества» был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС), «основой которого является обеспечение четырех свобод — движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы». В договоре заложено право граждан работать на территории стран ЕАЭС «без получения разрешений на осуществление трудовой деятельности, а также возможность пребывания в государстве на срок действия трудового контракта». «Эта возможность применяется и для членов семьи трудового мигранта», — отметил посол.

С инициативой запрета мигрантам привозить с собой семьи летом прошлого года выступила группа депутатов от ЛДПР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также считает, что в законодательстве нужно ликвидировать пробел, позволяющий низкоквалифицированным трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию. «Когда мы говорим о трудовых низкоквалифицированных мигрантах, приезжающих на работу, тогда нам надо выходить на принятие решения, с тем чтобы они приезжали работать и не более чем», — заявил в сентябре Володин.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Владимир Васильев назвал поправки заслуживающими «особого внимания». «Если человек приезжает к нам на сезонную работу, то какого черта он тащит с собой свою семью?» — считает, в свою очередь, зампред Совбеза, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

В ноябре правительственная комиссия по законопроектной деятельности попросила «существенно доработать» два законопроекта о запрете мигрантам приезжать с семьями, так как документы противоречат ряду международных договоров. Один из проектов подготовили депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Документ исключает возможность выдачи в упрощенном порядке разрешения на временное проживание или вида на жительство несовершеннолетнему иностранцу, если его родитель, опекун или усыновитель также не имеет российского гражданства, работает в России по патенту и не является высококвалифицированным специалистом. Второй законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР. В нем предлагается запретить въезд в Россию любым членам семей низкоквалифицированных мигрантов.

«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — заявил в декабре глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК.