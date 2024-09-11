Володин заверил, что Госдума поддержит запрет мигрантам привозить семьи

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Депутаты Государственной думы поддержат законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить с собой свои семьи, считает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он сообщил, что накануне участвовал в расширенном выездном заседании совета Госдумы в Самаре, от жителей Тольятти в Самарской области поступило множество сообщений, что мигранты привозят с собой семьи и родственников «и это создает проблемы».

«Когда мы говорим о трудовых низкоквалифицированных мигрантах, приезжающих на работу, тогда нам надо выходить на принятие решения, с тем чтобы они приезжали работать и не более чем», — заявил Володин.

Он уточнил, что быт работника должно организовать принимающее предприятие, «а что касается уже родственников, семей, они должны ждать в стране, откуда приехал человек».

Он добавил, что также важно, чтобы приезжающий из другой страны в Россию работать знал русский язык, уважал местные традиции, соблюдал закон. «Мы приняли сейчас изменения в законодательство, в случае нарушения незамедлительно высылается такой мигрант», — напомнил спикер Думы.

С соответствующей инициативой ранее выступила партия ЛДПР. Запрет предлагается установить для членов семьи иностранного гражданина, «временно прибывшего на территорию России, который является низкоквалифицированным специалистом и осуществляющим трудовую деятельность» в стране. По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева, правящая партия поддержит эту инициативу. При этом в конце августа Васильев говорил, что Россия не может запретить въезд в страну для семей мигрантов, и отмечал, что «нам не хватает людей сегодня».