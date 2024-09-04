Володин выступил против права мигрантов перевозить семьи в Россию
В законодательстве нужно ликвидировать пробел, который позволяет низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить с собой семьи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Ответственность за приехавшего в страну иностранца должна лежать на предприятии, которое его пригласило, сказал Володин.
«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью», — подчеркнул он.
Председатель Госдумы отметил, что в законодательстве есть «пробел», который позволяет мигрантам привозить с собой своих близких, поэтому сейчас этот вопрос находится на обсуждении.
По словам Володина, нужно сделать так, чтобы трудовые мигранты помогали отечественной экономике, соблюдая при этом российское законодательство и традиции. В этом случае «у нас не будет проблем», сказал он.
В августе в МВД оценили количество трудовых мигрантов, которые находились в России в 2023 году. По данным ведомства, легально в стране находились около 3,5 млн иностранных граждан, приехавших по трудовым основаниям. Большинство из них являются уроженцами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Ранее «РИА Новости» сообщило, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут в нижнюю палату парламента законопроект, по которому трудовым мигрантам без российского гражданства могут запретить право на перевозку своей семьи в страну. Как объяснили авторы проекта, если закон вступит в силу, трудовой договор или патент у иностранца перестанут быть основанием для переезда в страну его семьи.
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