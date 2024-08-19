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Политика ,  
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ЛДПР предложит запретить семьям трудовых мигрантов переезжать за ними

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесет в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий трудовым мигрантам без российского гражданства право на перевозку своей семьи в страну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Авторы проекта пояснили, что в случае принятия закона наличие трудового договора или патента у иностранца перестанет быть основанием для переезда в страну его семьи.

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Фото:Ростислав Кошелев / ТАСС

В середине июля спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал ужесточение контроля за мигрантами. По его словам, на рассмотрении нижней палаты парламента находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.

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ЛДПР рабочие мигранты миграционная политика Госдума
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