Британский премьер посоветовал Зеленскому наладить отношения с Трампом

Кир Стармер по телефону пытался уладить конфронтацию, созвонившись с Зеленским и Трампом, но безуспешно. США потребовали извинений, президент Украины уклонился от ответа на соответствующий вопрос

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Krisztian Elek / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Британский премьер Кир Стармер предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому вернуться в Белый дом и наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Стармер позвонил Зеленскому вечером после встречи президентом Украины и США, на которой между ними произошла перепалка. Затем британский премьер связался с Трампом и попытался уладить противоречия, но его попытка не увенчалась успехом. Американская сторона пояснила, что необходимо снизить градус напряжения, прежде чем возвращаться к переговорам.

Зеленский после визита в США прилетел в Великобританию на встречу со Стармером и другими европейскими лидерами. Перед встречей Financial Times писала, что Стармер намеревался объяснить Зеленскому: сначала Украине необходимо восстановить отношения с США, поскольку любое мирное соглашение без американских гарантий не будет долговременным.

Схожее со Стармером мнение озвучил генсек НАТО Марк Рютте. «Я сказал: Думаю, вам, дорогой Владимир [Зеленский], нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и американской администрацией. Это важно для прогресса», — пересказал Рютте беседу с украинским лидером.

Он сказал Зеленскому, что тому следует уважать то, «что президент Трамп сделал для Украины», имея в виду решение в 2019 году поставить противотанковые комплексы Javelin. Без этого вооружения в 2022 году Украины бы не существовало, уверен Рютте: «Я сказал ему, мы действительно должны отдать должное Трампу за то, что он сделал тогда, за то, что Америка сделала с тех пор, и за то, что Америка делает до сих пор».

Рютте выразил полную уверенность в намерении США обеспечить Украине прочный мир, но пояснил, что этого американцы смогут добиться лишь если «мы все будем работать над этим сообща».

Американская сторона после эмоциональной встречи политиков обвинила Зеленского в нежелании достичь мира и проявленном к США неуважении. Вашингтон потребовал извинений.

«Я очень благодарен американскому народу, президенту Трампу и двухпартийной поддержке в конгрессе, и я всегда был очень благодарен. Не думаю, что мы сделали что-нибудь плохое. Но, пожалуй, некоторые вещи нужно обсуждать без камер», — ответил Зеленский на вопрос о возможности извинений.