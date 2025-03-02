Британский премьер посоветовал Зеленскому наладить отношения с Трампом
Британский премьер Кир Стармер предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому вернуться в Белый дом и наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Стармер позвонил Зеленскому вечером после встречи президентом Украины и США, на которой между ними произошла перепалка. Затем британский премьер связался с Трампом и попытался уладить противоречия, но его попытка не увенчалась успехом. Американская сторона пояснила, что необходимо снизить градус напряжения, прежде чем возвращаться к переговорам.
Зеленский после визита в США прилетел в Великобританию на встречу со Стармером и другими европейскими лидерами. Перед встречей Financial Times писала, что Стармер намеревался объяснить Зеленскому: сначала Украине необходимо восстановить отношения с США, поскольку любое мирное соглашение без американских гарантий не будет долговременным.
Схожее со Стармером мнение озвучил генсек НАТО Марк Рютте. «Я сказал: Думаю, вам, дорогой Владимир [Зеленский], нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и американской администрацией. Это важно для прогресса», — пересказал Рютте беседу с украинским лидером.
Он сказал Зеленскому, что тому следует уважать то, «что президент Трамп сделал для Украины», имея в виду решение в 2019 году поставить противотанковые комплексы Javelin. Без этого вооружения в 2022 году Украины бы не существовало, уверен Рютте: «Я сказал ему, мы действительно должны отдать должное Трампу за то, что он сделал тогда, за то, что Америка сделала с тех пор, и за то, что Америка делает до сих пор».
Рютте выразил полную уверенность в намерении США обеспечить Украине прочный мир, но пояснил, что этого американцы смогут добиться лишь если «мы все будем работать над этим сообща».
Американская сторона после эмоциональной встречи политиков обвинила Зеленского в нежелании достичь мира и проявленном к США неуважении. Вашингтон потребовал извинений.
«Я очень благодарен американскому народу, президенту Трампу и двухпартийной поддержке в конгрессе, и я всегда был очень благодарен. Не думаю, что мы сделали что-нибудь плохое. Но, пожалуй, некоторые вещи нужно обсуждать без камер», — ответил Зеленский на вопрос о возможности извинений.
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