 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Британский премьер посоветовал Зеленскому наладить отношения с Трампом

Telegraph: британский премьер Стармер посоветовал Зеленскому вернуться к Трампу
Сюжет
Военная операция на Украине
Кир Стармер по телефону пытался уладить конфронтацию, созвонившись с Зеленским и Трампом, но безуспешно. США потребовали извинений, президент Украины уклонился от ответа на соответствующий вопрос
Кир Стармер и&nbsp;Владимир Зеленский
Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Krisztian Elek / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Британский премьер Кир Стармер предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому вернуться в Белый дом и наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Стармер позвонил Зеленскому вечером после встречи президентом Украины и США, на которой между ними произошла перепалка. Затем британский премьер связался с Трампом и попытался уладить противоречия, но его попытка не увенчалась успехом. Американская сторона пояснила, что необходимо снизить градус напряжения, прежде чем возвращаться к переговорам.

Зеленский после визита в США прилетел в Великобританию на встречу со Стармером и другими европейскими лидерами. Перед встречей Financial Times писала, что Стармер намеревался объяснить Зеленскому: сначала Украине необходимо восстановить отношения с США, поскольку любое мирное соглашение без американских гарантий не будет долговременным.

Главное из перепалки Трампа, Вэнса и Зеленского в Белом доме
Политика

Схожее со Стармером мнение озвучил генсек НАТО Марк Рютте. «Я сказал: Думаю, вам, дорогой Владимир [Зеленский], нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и американской администрацией. Это важно для прогресса», — пересказал Рютте беседу с украинским лидером.

Он сказал Зеленскому, что тому следует уважать то, «что президент Трамп сделал для Украины», имея в виду решение в 2019 году поставить противотанковые комплексы Javelin. Без этого вооружения в 2022 году Украины бы не существовало, уверен Рютте: «Я сказал ему, мы действительно должны отдать должное Трампу за то, что он сделал тогда, за то, что Америка сделала с тех пор, и за то, что Америка делает до сих пор».

Рютте выразил полную уверенность в намерении США обеспечить Украине прочный мир, но пояснил, что этого американцы смогут добиться лишь если «мы все будем работать над этим сообща».

WSJ узнала о гордости Трампа за Вэнса после перепалки с Зеленским
Политика
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Американская сторона после эмоциональной встречи политиков обвинила Зеленского в нежелании достичь мира и проявленном к США неуважении. Вашингтон потребовал извинений.

«Я очень благодарен американскому народу, президенту Трампу и двухпартийной поддержке в конгрессе, и я всегда был очень благодарен. Не думаю, что мы сделали что-нибудь плохое. Но, пожалуй, некоторые вещи нужно обсуждать без камер», — ответил Зеленский на вопрос о возможности извинений. 

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кир Стармер Великобритания Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинете
Политика
Экс-стратег Трампа посчитал действия Зеленского политическим сэппуку
Политика
WP сообщила о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Второй частный модуль успешно сел на ЛунуТехнологии и медиа, 12:24
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:22
К горящему в Подмосковье складу с пластиком направили лабораториюОбщество, 12:02
Россияне стали активнее продавать наличную валюту. ИнфографикаФинансы, 12:00
Американская актриса и соул-певица Энджи Стоун погибла в ДТПОбщество, 11:49
Британский премьер посоветовал Зеленскому наладить отношения с ТрампомПолитика, 11:44
Кремль посоветовал не ждать быстрых результатов по сотрудничеству с СШАПолитика, 11:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
В Дагестане на 14 минут был объявлен режим беспилотной опасностиОбщество, 11:18
Израиль заблокировал доступ гумпомощи в сектор ГазаПолитика, 11:11
Глотатель огня и разработчик Microsoft: какие знаменитости были в космосеТехнологии и медиа, 11:00 
Редкоземельные металлы: почему важны и как заработать на них инвесторуИнвестиции, 11:00
Единственный подсанкционный нефтетрейдер в ЕС попросил снять ограниченияБизнес, 10:52
Площадь пожара на складе с пластиком в Подмосковье достигла 9500 кв. мОбщество, 10:41