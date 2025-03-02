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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Богатейший человек земли вслед за сенатором Майком Ли высказался за выход США из НАТО. Президент Трамп и госсекретарь Рубио не согласны с такой позицией, но требуют увеличения вклада союзников
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск согласился с инициативой, предполагающей выход США из НАТО и ООН, об этом он написал в X.

Бизнесмен и прежде критиковал НАТО. В феврале он призвал к «ревизии» альянса, а прошлой весной признался, что не понимает смысла существования этого военного блока в наши дни, «несмотря на то, что его заклятый враг и причина существования — Варшавский договор — распался».

Ранее в этот же день покинуть альянс призвал американский конгрессмен-республиканец Майк Ли. «Хорошее время, чтобы США вышли из НАТО», — прокомментировал он решение норвежской нефтекомпании Haltbakk Bunkers прекратить поставки топлива Пентагону. Сенатор в прошлом году выдвинул законопроект об автоматическом выходе США из НАТО, если туда войдет Украина, инициативу не приняли.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В 2024 году Конгресс одобрил законопроект, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО. Соавтором инициативы выступил республиканец Марко Рубио, который при президенте Дональде Трампа возглавил Госдепартамент. «Мы должны гарантировать, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников», — пояснил будущий госсекретарь. Законопроект подписал тогдашний президент Джо Байден.

Впрочем, Трамп может обойти ограничения, использовав президентские полномочия в вопросах внешней политики, как он уже делал прежде, объяснили опрошенные Politico эксперты.

Трамп требует от союзников по НАТО нарастить оборонные траты и пригрозил, что США не станут защищать те страны, которые вкладывались недостаточно. Если военные траты будут достаточны, США останутся в альянсе, пообещал республиканец и заверил в поддержке статьи о коллективной обороне.

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