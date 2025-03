Экс-главком предупредил о конце НАТО из-за Трампа и Украины

Разногласия в вопросе о том, кого поддерживать в конфликте России и Украины, «вобьют клин в самое сердце НАТО», считает бывший главком альянса Ставридис. Европа начнет сомневаться, можно ли доверять США

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил в эфире CNN, что блок может прекратить свое существование и трансформироваться в военный альянс европейских стран — Организацию европейского договора.

«Мы, вероятно, наблюдаем последние дни НАТО», — сказал Ставридис (цитата по The Telegraph). Издание пишет, что беспокойство среди европейских членов альянса, вызванное требованием президента США Дональда Трампа повысить оборонные расходы до 5% ВВП, усилилось после его перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам Ставридиса, основной вопрос для союзников по НАТО заключается в том, кого поддерживать — «подвергшуюся атаке демократию», то есть Украину, или Россию, начавшую военные действия. «Это глубоко вобьет клин в самое сердце альянса», — заявил адмирал, отметив, что последствия будут заметны не только на Украине. Европейские лидеры начнут сомневаться, можно ли доверять Соединенным Штатам как партнеру, считает он.

«Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет принимать участия в оказании помощи Украине в дальнейшем», — сказал Ставридис, назвав это геополитической ошибкой «эпических масштабов». The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal написали, что власти США рассматривают возможность прекратить военную поддержку Киева после неудачной встречи Трампа с Зеленским. В то же время европейские и украинские чиновники в разговоре с WP допустили, что это не произойдет, поскольку поражение Украины при Трампе стало бы пятном на репутации республиканца.

По словам адмирала, теперь Европе нужно всерьез заняться оборонными вопросами, подумать о создании европейских вооруженных сил и структуре командования за пределами НАТО.

Комментарии бывшего главкома прозвучали в преддверии саммита в Лондоне 2 марта, основной темой которого станет усиление оборонного сотрудничества стран Европы. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к дискуссиям о ядерном сдерживании в Европе после соответствующей просьбы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Последний призвал страны региона к независимости от США в вопросах обороны.