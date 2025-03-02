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Военная операция на Украине ,  
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Экс-главком предупредил о конце НАТО из-за Трампа и Украины

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Разногласия в вопросе о том, кого поддерживать в конфликте России и Украины, «вобьют клин в самое сердце НАТО», считает бывший главком альянса Ставридис. Европа начнет сомневаться, можно ли доверять США
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил в эфире CNN, что блок может прекратить свое существование и трансформироваться в военный альянс европейских стран — Организацию европейского договора.

«Мы, вероятно, наблюдаем последние дни НАТО», — сказал Ставридис (цитата по The Telegraph). Издание пишет, что беспокойство среди европейских членов альянса, вызванное требованием президента США Дональда Трампа повысить оборонные расходы до 5% ВВП, усилилось после его перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам Ставридиса, основной вопрос для союзников по НАТО заключается в том, кого поддерживать — «подвергшуюся атаке демократию», то есть Украину, или Россию, начавшую военные действия. «Это глубоко вобьет клин в самое сердце альянса», — заявил адмирал, отметив, что последствия будут заметны не только на Украине. Европейские лидеры начнут сомневаться, можно ли доверять Соединенным Штатам как партнеру, считает он.

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Дональд Трамп

«Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет принимать участия в оказании помощи Украине в дальнейшем», — сказал Ставридис, назвав это геополитической ошибкой «эпических масштабов». The Washington PostThe New York Times и The Wall Street Journal написали, что власти США рассматривают возможность прекратить военную поддержку Киева после неудачной встречи Трампа с Зеленским. В то же время европейские и украинские чиновники в разговоре с WP допустили, что это не произойдет, поскольку поражение Украины при Трампе стало бы пятном на репутации республиканца.

По словам адмирала, теперь Европе нужно всерьез заняться оборонными вопросами, подумать о создании европейских вооруженных сил и структуре командования за пределами НАТО.

Комментарии бывшего главкома прозвучали в преддверии саммита в Лондоне 2 марта, основной темой которого станет усиление оборонного сотрудничества стран Европы. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к дискуссиям о ядерном сдерживании в Европе после соответствующей просьбы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Последний призвал страны региона к независимости от США в вопросах обороны.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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