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Военная операция на Украине ,  
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Компания из Норвегии отказалась от поставок топлива военным США

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Военная операция на Украине

Норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась предоставлять топливо американским военным после спора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает издание Kystens.

Об отказе сотрудничать с американскими военнослужащими корпорация написала на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

«Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного «в прямом эфире» нынешним американским президентом и его вице-президентом», — говорится в сообщении.

В Haltbakk Bunkers отметили, что решили временно прекратить поставлять топливо военным США, заходящим в норвежские порты. Компания также выразила уважение украинскому президенту «за выдержку».

Глава Haltbakk Bunkers Гуннар Гран заявил, что его компания не поставит американцам «ни литра» топлива, пока Трамп остается президентом.

Позднее, по данным портала The Gateway Pundit, Haltbakk Bunkers удалила сообщение об отказе сотрудничать.

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Фото:Kayla Bartkowski / Getty Images

28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели встречу в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Во время беседы стороны начали спор по поводу урегулирования ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.

После этого украинский лидер покинул американскую столицу досрочно, заключение сделки и пресс-конференцию отменили. Трамп предположил, что Зеленский не готов к миру.

По информации NBC, Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с украинским президентом, но решил ответить на его «провокационное поведение».

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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