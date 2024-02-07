США сообщили о продолжении военных поставок Украине

Украина продолжает получать военную помощь из США — некоторые контракты рассчитаны на годы вперед, сообщил Пентагон. Конгресс должен рассмотреть выделение новых объемов поддержки, но республиканцы блокируют законопроект

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Киеву продолжает поступать американская военная помощь в рамках долгосрочных контрактов, рассчитанных на несколько лет. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Так что да, все еще есть некоторые возможности, которые поступят на Украину по мере завершения этих контрактов», — сказала она.

Сингх также коснулась темы голосования в конгрессе по поводу помощи США зарубежным партнерам. «В обеих палатах [конгресса] есть горстка людей, которые не хотят, чтобы помощь отправилась Украине. Но с другой стороны, мы знаем, что многие в конгрессе поддерживают и понимают острую необходимость дать Украине то, что ей нужно для самозащиты. Так что у нас есть поддержка», — оценила представитель Пентагона.

Долгосрочные контракты, о которых она говорила, отправляются Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Эти поставки предполагают оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет для поддержки потребностей страны в долгосрочной перспективе, а не для немедленного применения на поле боя. Средства из такого пакета тратят не на то, чтобы извлечь оружие из запасов США, а чтобы сделать заказ или приобрести технику у производителей. Остальные пакеты помощи со стороны США проходят по линии президентских полномочий по сокращению запасов (PDA). PDA используется для оперативного предоставления военной помощи из запасов Пентагона.

В конгрессе 7 февраля пройдет голосование по законопроекту, который предусматривает $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю и около $5 млрд — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США.

Демократы поддерживают законопроект, но бывший президент Дональд Трамп и его сторонники выступают против. По их суждению, закон дал бы президенту излишние полномочия по защите мигрантов от депортации, а предложенные меры по снижению их потока недостаточны. Кроме того, некоторые республиканцы признались, что намеренно не хотят позволить демократам добиться своей цели.

Президент Джо Байден признал, что законопроект не пройдет палату представителей, контролируемую республиканцами. «Почему? Простая причина. Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения», — указал президент. Байден пояснил, что Трамп скорее воспользуется этой проблемой для давления, чем решит ее, а конгрессмены обязаны проявить твердость и сделать «то, что правильно». «Кому они служат? Дональду Трампу или американскому народу?», — задался вопросом президент США.

Российские власти требуют прекратить военные поставки Украине и не сомневаются, что со временем новые пакеты помощи все же будут согласованы.