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Военная операция на Украине ,  
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США сообщили о продолжении военных поставок Украине

Пентагон: Украина продолжает получать военную помощь из США в рамках USAI
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Военная операция на Украине
Украина продолжает получать военную помощь из США — некоторые контракты рассчитаны на годы вперед, сообщил Пентагон. Конгресс должен рассмотреть выделение новых объемов поддержки, но республиканцы блокируют законопроект
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киеву продолжает поступать американская военная помощь в рамках долгосрочных контрактов, рассчитанных на несколько лет. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Так что да, все еще есть некоторые возможности, которые поступят на Украину по мере завершения этих контрактов», — сказала она.

Сингх также коснулась темы голосования в конгрессе по поводу помощи США зарубежным партнерам. «В обеих палатах [конгресса] есть горстка людей, которые не хотят, чтобы помощь отправилась Украине. Но с другой стороны, мы знаем, что многие в конгрессе поддерживают и понимают острую необходимость дать Украине то, что ей нужно для самозащиты. Так что у нас есть поддержка», — оценила представитель Пентагона.

Долгосрочные контракты, о которых она говорила, отправляются Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Эти поставки предполагают оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет для поддержки потребностей страны в долгосрочной перспективе, а не для немедленного применения на поле боя. Средства из такого пакета тратят не на то, чтобы извлечь оружие из запасов США, а чтобы сделать заказ или приобрести технику у производителей.

Остальные пакеты помощи со стороны США проходят по линии президентских полномочий по сокращению запасов (PDA). PDA используется для оперативного предоставления военной помощи из запасов Пентагона.

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Фото:Anna Rose Layden / Reuters

В конгрессе 7 февраля пройдет голосование по законопроекту, который предусматривает $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю и около $5 млрд — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США.

Демократы поддерживают законопроект, но бывший президент Дональд Трамп и его сторонники выступают против. По их суждению, закон дал бы президенту излишние полномочия по защите мигрантов от депортации, а предложенные меры по снижению их потока недостаточны. Кроме того, некоторые республиканцы признались, что намеренно не хотят позволить демократам добиться своей цели.

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Президент Джо Байден признал, что законопроект не пройдет палату представителей, контролируемую республиканцами. «Почему? Простая причина. Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения», — указал президент. Байден пояснил, что Трамп скорее воспользуется этой проблемой для давления, чем решит ее, а конгрессмены обязаны проявить твердость и сделать «то, что правильно». «Кому они служат? Дональду Трампу или американскому народу?», — задался вопросом президент США.

Российские власти требуют прекратить военные поставки Украине и не сомневаются, что со временем новые пакеты помощи все же будут согласованы.

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Украина поставки оружия США
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