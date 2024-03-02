МИД Франции назвал риски для Европы при поражении Украины

Поражение Украины может привести к распаду государства и волне мигрантов, контроле Москвы над украинской пшеницей и другим проблемам, предупредил Париж. Макрон ранее не исключил отправку войск, Путин напомнил о ядерном оружии

Стефан Сежурне (Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В случае победы России на Украине ситуация для Евросоюза станет катастрофической, для коллективной безопасности придется выделять больше 2% от ВВП, заявил в интервью Le Monde французский министр иностранных дел Стефан Сежурне.

«Только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев», — предупредил Сежурне.

Украина также может распасться, из-за чего страну могут покинуть 10 млн украинцев, предупредил Сежурне в этот же день в эфире France Inter. Он прокомментировал слова президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке солдат на Украину и реакцию российского президента Владимира Путина, напомнившего о ядерном оружии.

Министр призвал западные страны добиться поражения России, не вступая в прямой конфликт с ней и подчеркнул, что «речи о ведении войны на Украине не идет», как нет на украинской территории и французских военных.

Макрон в конце февраля сказал: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя». В Париже затем пояснили, что речь об инструкторах, расчетах ПВО или охране границ. «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. — сказал спустя несколько дней Путин — Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие — да знают об этом, только что сказал, — которое может поражать цели на их территории. И всё, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации».

Как выяснил Politico, французский президент таким образом намеревался подстегнуть дискуссию о том, как усилить поддержку Украины для предотвращения победы России. По оценке собеседников издания, сказанное может навредить Киеву — европейские союзники могут выступить против сохранения имеющейся поддержки в связи с угрозой ядерной эскалации.