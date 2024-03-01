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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало причину заявления Макрона об отправке войск на Украину

Politico: словами об отправке войск НАТО Макрон хотел послать сигнал России
Сюжет
Военная операция на Украине
Слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину должны были «подстегнуть» дискуссию на Западе по поводу расширения поддержки Киева, а также послать России «стратегический сигнал не делать глупостей», пишет Politico
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину должны были «подстегнуть» западные страны и усилить дискуссию о том, что необходимо сделать для «предотвращения победы России», сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

По словам одного из представителей Елисейского дворца, это заявление также должно было «послать сильный стратегический сигнал россиянам: «Не делайте глупостей». «Очевидно, сказано без намека на иронию», — подчеркивает издание.

Слова Макрона могут привести к негативному эффекту на фоне угрозы ядерной эскалации, отмечает Politico: европейцы могут выступить против сохранения и той помощи для Украины, что есть сейчас. В то же время Киев находится в тяжелом положении из-за нехватки боеприпасов, о чем неоднократно писали западные и украинские СМИ.

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26 февраля Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины сообщил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Его слова вызвали критику как со стороны России, так и со стороны западных партнеров. Многие страны отвергли возможность отправки своих военных на Украину. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО». Генсек альянса Йенс Столтенберг также заявил, что у блока нет планов по отправке своих военных на Украину.

Во Франции позже объяснили, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

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Франция Эмманюэль Макрон войска Politico
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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