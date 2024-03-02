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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении назвали стратегической ошибкой зависимость от России

Глава Совбеза Григорян: зависимость Армении от России — стратегическая ошибка
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Секретарь Совбеза Григорян заявил, что доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении упала с 96 до 10%. Ошибкой зависимость от России ранее назвал премьер Пашинян
Ереван
Ереван (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Сильная зависимость Армении от России, продолжающаяся с 1991 года, стала «стратегической ошибкой» республики, заявил секретарь совета безопасности республики Армен Григорян.

По его словам, Ереван 20 лет зависел от Москвы почти по всем направлениям — в политике, экономике, науке и военной сфере, что было «частью наших общих правил безопасности». Однако в 2020 году, когда «мы увидели, что эта система не работает», армянские власти начали предпринимать шаги, чтобы иметь альтернативы для обеспечения безопасности страны. «То есть шаги были предприняты по той причине, что система безопасности не сработала как на двусторонней, так и на многосторонней основе в рамках ОДКБ», — пояснил Григорян.

Он также сообщил, что доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении за последние годы сократилась с 96% до менее чем 10%, и это «был выбор России». По его словам, Ереван с 2021 года заключил с Москвой оружейные контракты на $250 млн, а также разработал концепцию реформирования армии. Однако оружие так и не было поставлено, что вынудило страну искать новых партнеров, подчеркнул секретарь Совбеза. «Одним из известных таких партнеров является Индия, недавно им стала Франция, мы начали работать с различными странами Европейского союза и многими другими странами», — добавил он.

Пашинян назвал условие заморозки участия Армении в ОДКБ «де-юре»
Политика
Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

О то, что зависимость Армении от России в сфере безопасности была стратегической ошибкой, в сентябре 2023 года заявил армянcкий премьер Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван занимается диверсификацией в области безопасности, так как когда настает момент для обеспечения безопасности Армении, «выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может» этого сделать. До этого политик неоднократно критиковал ОДКД и российские власти за отказ помочь Армении в ситуации с Нагорным Карабахом.

В феврале Пашинян в интервью телеканалу France 24, отвечая на вопрос о возможном выходе страны из ОДКБ, в которой «доминирует Россия», сообщил, что участие республики в ней заморожено. Позднее он пояснил, что участие Еревана заморожено де-факто, однако, если организация не выполнит свои обязательства, сделает это де-юре.

В секретариате ОДКБ и в Кремле после слов армянского премьера заявили, что не получали от Еревана официального заявления о заморозке членства. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что Москва отмечает попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению. Он выразил надежду, что «в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Армения Россия зависимость военно-техническое сотрудничество
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