Бывший переговорщик Израиля оценил шансы на перемирие в Газе

Намерение израильских властей провести наземную операцию в Рафахе и воевать до «победного конца» сильно затрудняет любые переговоры — даже о временном перемирии, заявил РБК глава проекта U.S./Middle East Project Даниэль Леви

Сектор Газа (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Позиция правительства Израиля снижает шансы даже на непродолжительное прекращение боевых действий в секторе Газа, заявил в интервью РБК Даниэль Леви, президент проекта «США/Ближний Восток» (U.S./Middle East Project, USMEP), в прошлом участник переговоров по заключению соглашений «Осло» между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП).

Он отметил, что в проекте соглашения, подготовленном Катаром, Египтом и США, отсутствует даже само слово «перемирие» — речь идет о паузе в боевых действиях сроком на шесть недель. По его мнению, таким образом международные посредники пытались обойти главный пункт разногласий между сторонами: израильское руководство настаивает на невозможности длительного перемирия, тогда как ХАМАС, напротив, считает, что итогом переговоров должна стать договоренность о полном прекращении огня.

Леви также подчеркнул, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что продолжит боевые действия до «полной победы» — то есть до освобождения всех израильских заложников и полного уничтожения ХАМАС. Нетаньяху также не намерен отказываться от планов наземной операции в населенном пункте Рафах на самом юге сектора Газа, где сосредоточены около 1,4 млн палестинцев, в том числе бежавших из других частей эксклава. Как говорил израильский лидер, возможное прекращение огня лишь отсрочит наступление на Рафах, но не предотвратит его.

«Все это делает перспективы даже шестинедельной паузы в боевых действиях не столь многообещающими. Некоторые израильские обозреватели и журналисты говорят — и я с ними согласен, что подобными воинственными заявлениями Нетаньяху подрывает переговоры и снижает шансы на заключение соглашения», — заявил Леви.

При этом, по его мнению, сама цель полного уничтожения ХАМАС, поставленная перед Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), нереалистична. Но Нетаньяху намеренно ставит «высокую планку». «Премьер-министр, вероятно, и сам осознает нереализуемость этой задачи, но руководствуется совершенно иными личными и политическими мотивами. Затянувшиеся боевые действия помогут ему сохранить не только свою карьеру, но и физическую свободу — как мы помним, он проходит обвиняемым по нескольким делам, никак не связанным с атакой ХАМАС 7 октября», — отметил Леви, добавив, что после завершения войны Нетаньяху также, скорее всего, придется отвечать за военные расчеты, сделавшие атаку палестинской радикальной группировки возможной.

Еще 25 февраля в Белом доме сообщили, что соглашение о прекращении огня между Израиля и ХАМАС может быть достигнуто «в ближайшие дни». Сообщалось, что группа международных переговорщиков надеется успеть до 10 марта, когда начнется священный для мусульман месяц Рамадан.

Однако 29 февраля ситуация резко ухудшилась в результате инцидента на пункте раздачи продовольствия в секторе Газа, в результате которого погибли около 100 человек. По версии министерства здравоохранения Газы, ЦАХАЛ открыл огонь по мирным жителям, стоявшими в очереди за продовольствием. Израильская сторона настаивает, что причиной стала давка в очереди. Президент США Джо Байден признал, что случившееся сильно осложнило переговоры о прекращении огня.