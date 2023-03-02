Макрон заявил об окончании «эпохи французской Африки»

Теперь Париж будет выступать в роли «нейтрального собеседника», сказал президент. Сейчас он находится в Габоне в рамках четырехдневного турне по Африке

Эмманюэль Макрон (в центре) во время визита в Габон (Фото: Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что эпоха «Франсафрики» завершилась, его слова приводит BFMTV.

Глава государства отправился в четырехдневную поездку в Африку. Первая остановка — в Габоне. Макрон вместе с главами нескольких центральноафриканских государств участвует в посвященном защите лесов саммите One Forest Summit, в Либревиле. После Габона он посетит Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго.

По словам Макрона, теперь Париж будет выступать в роли «нейтрального собеседника» на материке. «Иногда у меня возникает ощущение, что менталитет меняется не такими темпами, как мы, когда я читаю, слышу, вижу, что Франции по-прежнему приписывают намерения, которых у нее больше нет», — отметил он.

Еще в 2019 году Макрон называл большой ошибкой колониализм. Он отмечал, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства.

В конце февраля французский лидер, говоря о новой политике Парижа в отношении африканских стран, заявил, что Африка — «это что угодно, только не земля страданий и покорности. Это земля оптимизма и волюнтаризма». Он тогда также сообщил, что количество французских военнослужащих в Африке ощутимо сократится «в ближайшие месяцы». Основная французская база находится в Кот-д'Ивуаре, недалеко от Абиджана, где дислоцировано 900 человек, в Сенегале и Габоне размещено по 350 военных. Еще более 2500 рассредоточены в Нигере и Чаде после ухода французских войск из Мали и Буркина-Фасо.

Летом прошлого года Елисейский дворец объявил о завершении вывода войск из Мали после девяти лет присутствия из-за позиции правящих после переворота военных.

В ноябре прошлого года Макрон сообщил об окончании антитеррористической операции «Бархан» в регионе Сахель, начатой в 2014 году. В конце января этого года Франция анонсировала вывод войск из Буркина-Фасо в течение месяца, после того как хунта, находящаяся у власти, денонсировала соглашение 2018 года, касающееся статуса французских войск.

Летом Макрон обвинял Россию в«гибридном присутствии» в Африке «за счет развития пропаганды, за счет вмешательства вагнеровцев». В ЕС утверждали, что в Мали из-за сокращения военного присутствия Франции развернуты наемники ЧВК «Вагнер». В Бамако это не подтверждали, хотя глава МИД России Сергей Лавров говорил, что малийские власти обратились к одной из российских ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом. Лавров называл слова Макрона оскорбительными для стран Африки, отмечая, что ждал от Парижа «более этичных высказываний».