Макрон назвал колониализм серьезной ошибкой Франции

По мнению президента, Францию часто воспринимают как страну, которая смотрит на мир через призму гегемонии и колониализма. Последний, отметил Макрон, был «серьезной ошибкой республики»

Алассан Уаттара слева, Эмманюэль Макрон справа (Фото: Diomande Ble Blonde / AP)

Франция совершила большую ошибку, колонизируя территории. Об этом президент страны Эмманюэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой. Трансляция велась на сайте Елисейского дворца.

«Слишком часто Францию сегодня воспринимают как страну, смотрящую на мир через призму гегемонии и колониализма, который был серьезной ошибкой, ошибкой республики», — сказал французский президент, предложив «открыть новую страницу истории».

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