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ФСБ заявила о контроле над ситуацией в Брянской области после нападения

ФСБ: силовики контролируют ситуацию в Брянской области после нападения диверсантов
О нападении украинских диверсантов в приграничном районе Брянской области сообщал губернатор Александр Богомаз. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В Киеве заявили о провокации

Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где утром шли бои с украинскими диверсантами, находится под контролем правоохранительных органов, сообщает ФСБ, передает «РИА Новости».

«Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов», — указано в сообщении.

В ведомстве заявили об обнаружении большого количества взрывных устройств разных типов. «Идет разминирование», — добавили в ФСБ.

ФСБ заявила о контроле над ситуацией в Брянской области после нападения
ФСБ заявила о контроле над ситуацией в Брянской области после нападения

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты обстреляли автомобиль в селе Любечане (приграничный Климовский район), в результате чего погиб местный житель и пострадал десятилетний ребенок. В областном правительстве позже сказали, что ребенок госпитализирован и его жизни ничего не угрожает.

Как заявлял Богомаз, село Сушаны (Климовский район) подверглось атаке беспилотника, там загорелся дом, а село Ломаковка (Стародубский муниципальный округ) — минометному обстрелу. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что в Любечане несколько человек взяты в заложники. Официально эта информация не подтверждалась.

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В ФСБ позже заявили, что при участии сил Минобороны проводят работу по «уничтожению вооруженных украинских националистов» в Климовском районе области. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В офисе президента Украины Владимира Зеленского информацию о нападении украинской диверсионной группы в Брянской области сочли «провокацией».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Брянская область ФСБ диверсанты Военная операция на Украине
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